السيسي يستمع لشرح من وزير التعليم العالي حول الجامعات الجديدة

استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي لشرح من وزير التعليم العالي والبحث العلمي خالد عبد الغفار حول إنشاء الجامعات الجديدة ومستقبل الجامعات في مصر من كافة الجامعات الأجنبية الحديثة، وذلك عقب التقاط صورة تذكارية للمشاركين فى المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة "الإيسيسكو".

يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلاق فاعليات المنتدي العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي، والمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو»، بالعاصمة الادارية الجديد، وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن المنتدي يعقد في نسخته الثانية تحت رعاية السيد الرئيس تحت عنوان «رؤية المستقبل» بمشاركة عدد من دول العالم الإسلامى، وكذلك عدد من الجامعات العالمية المرموقة والجهات والمنظمات الدولية، وذلك بالتزامن مع استضافة مصر للدورة الرابعة عشرة للمؤتمر العام للمنظمة الاسلامية للتربية والعلوم والثقافة «الايسيسكو».

ويتناول المنتدى عددًا من المحاور من أهمها مستقبل العمل، إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل، احتياجات أسواق العمل المحلية والدولية في ظل تداعيات جائحة كورونا، والتغيرات السريعة في مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل، كما يتضمن المنتدي إقامة سلسلة من الفعاليات والأنشطة، في صورة اجتماعات، وندوات، وورش عمل، وحلقات نقاش، ومحاضرات علمية من قبل خبراء من الأكاديميين والمهنيين وممثلي المنظمات الدولية، ورجال الأعمال والشباب، بالإضافة إلى معرض يضُم العديد من الاجنحة الخاصة بالمُشاركين من مختلف الجامعات الحكومية والخاصة والدولية، والشركات التكنولوجية المُتخصصة في التعليم والبحث العلمي، والمُنظمات الدولية، وجهات التمويل.

