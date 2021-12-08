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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التحول الرقمي- الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة.. ندوة للجمعية المصرية اللبنانية الثلاثاء المقبل

الجمعية المصرية اللبنانية
الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال

تنظم الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، ندوة بعنوان «التحول الرقمي... الطريق للتنمية في الجمهورية الجديدة» ، وذلك علي هامش عشاء عمل علي شرف وزير المالية الدكتور محمد معيط الثلاثاء المقبل.

 

يشارك في الندوة الدكتور محمد معيط وزير المالية، وسفير لبنان بالقاهرة علي الحلبي، ورئيس ومجلس إدارة وأعضاء الجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال.

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وقال المهندس فتح الله فوزي رئيس مجلس إدارة الجمعية، ان الندوة تناقش أهمية مشروعات التحول الرقمي في تحقيق التنمية الشاملة في الجمهورية الجديدة في واحدة من المشروعات القومية الكبري في العالم ومدن الجيل الرابع المتكاملة والمستدامة في مصر.

 

وأضاف فوزي، أن الندوة تستعرض مشروعات الوزارة لتطوير البيئة التشريعية والإجرائية وميكنة ورقمنة الخدمات وأثرها على في تحديث وتطوير الضرائب والجمارك في مصر وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية والعربية بالإضافة إلى فرص العمل في المشروعات القومية للدولة.

 

وقال علاء الزهيري الأمين العام للجمعية، إن الندوة تأتي استكمالاً لجهود مجلس إدارة الجمعية في تعزيز التعاون والتواصل بين القطاع الخاص والحكومة، لبحث فرص الشراكة في تنفيذ مشروعات الدولة المختلفة ووضع حلول لأية عقبات قد تؤثر على مناخ الأعمال وجذب الاستثمارات والتجارة وزيادة الصادرات ، خاصةً مع الأشقاء في لبنان والوطن العربي وأفريقيا.

 

وأوضح الزهيري، أن الندوة تناقش عددا من الملفات الاقتصادية والاجتماعية الهامة المتعلقة بخطط الوزارة ورؤيتها لمستقبل الشراكة مع القطاع الخاص ومنظمات الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية والمجتمعية ، واستكمال مسيرة الإصلاح والنمو الاقتصادي وصولا إلى التنمية الشاملة في ظل الجمهورية الجديدة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

المالية المشروعات القومية التنمية الشاملة التحول الرقمي المشروعات القومية الكبرى النمو الاقتصادي ضرائب

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