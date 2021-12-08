موعد انطلاق مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

وافقت اللجنة العليا للمهرجانات برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي إقامة الدورة الافتتاحية لمهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم " أفريقيا وأسيا وأوروبا " خلال الفترة من 2 وحتي 8 فبراير 2022 .

المهرجان هو أول حدث سينمائي دولي تنظمه مؤسسات المجتمع المدني بمحافظات قناة السويس خلال العام الجديد الذي نستقبله خلال أيام .

وقال المخرج إسماعيل مراد مؤسس ورئيس المهرجان: أن الدورة الأولي للمهرجان استغرق الإعداد والتجهيز لها أكثر من عام وأن طاقم عمل المهرجان يعمل جاهدا لتقديم مهرجان يليق باسم محافظة بور سعيد الباسلة التي قدمت نموذجا في الفداء والدفاع عن تراب الوطن وقدمت للفنون المختلفة مواهب عظيمة في شتي المجالات وفي مقدمتها صناعة السينما

وأضاف : أن المهرجان سيتضمن العديد من الفعاليات السينمائية المهمة مابين مسابقات للأفلام الطويلة والقصيرة وأفلام الطلبة والهواة بخلاف عدد من ورش صناعة الأفلام للمواهب من أبناء محافظة بورسعيد الباسلة وتكريمات لنجوم مصريين وعرب وأجانب قدموا الكثير لفن السينما

وتابع : أن محافظة بورسعيد من أوائل المحافظات المصرية التي إستقبلت عروض الأفلام منذ بداية إختراع الأخوين لوميير لفن السينما كما صور علي أرضها العديد من صناع السينما المصرية أفلامهم الخالدة ودخلت هذه الأفلام قائمة أهم 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية الذي تجاوز 125 عاما .

عن مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم

تنظمه مؤسسة سينما توجراف أسسه ويترأسه المخرج إسماعيل مراد بهدف نشر الثقافة السينمائية التعريف بمدارس سينمائية مختلفة من قارات العالم القديم الثلاث " أفريقيا وأسيا وأوروبا " يضم المهرجان أكثر من مسابقة للأفلام الطويلة و والوثائقية والتسجيلية والقصيرة ولصناع السينما من الهواة والطلبة ويكرم نجوم وصناع الفن السابع الذين أسهموا بإبداعهم في تقديم أعمالا سينمائية مهمة سطروا بها تاريخا سينمائيا عظيما