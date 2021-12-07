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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

تبادل الموسيقيين وفرق الفلكلور.. تعاون ثقافي بين مصر وأذربيجان

صدى البلد

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، كريموف آنار جابيل أوغلو وزير الثقافة أذربيجان وتورال رضاييف سفيرها بمصر والوفد المرافق لهما، لبحث سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك فى شتى المجالات الفنية والثقافية.

وأشاد وزير ثقافة أذربيجان بالحراك الإبداعى في مصر والإنجازات التى تم تحقيقها فى مختلف المجالات المتخصصة، مؤكداً السعي إلى تجديد وتطوير شتى رؤى التعاون بين الجانبين ، مضيفاً أن بلاده بصدد إطلاق مبادرة تحمل عنوان "الثقافة من أجل السلام" تستهدف إعادة بناء دولة أذربيجان.

ودعا الوزير الجانب المصري للمشاركة ضمنها واصفاً مصر بمهد الحضارات التى تمتد جذورها فى أعماق التاريخ و أيقونة السلام والبناء في العالم، وأبدى رغبته فى إقامة العديد من الأنشطة التبادلية التي تعكس ألوان الفنون والثقافة فى المجتمعين والتى تعزز فكرة لقاء الحضارات وحوار الثقافات، كما أشار إلى إقامة ملتقى حوار الثقافات العام القادم.

وفى نهاية اللقاء اتفق الجانبان على تنظيم عدد من الأنشطة تلقي الضوء على الروابط الثقافية بين مصر وأذربيجان تشمل مجالات السينما- المتاحف- والمعارض- تبادل الخبرات والباحثين بين البلدين في مجالات الفنون والعروض المتحفية- الاستفادة من الخبرات المصرية في الحفاظ على التراث- تبادل الموسيقيين وفرق الفلكلور الشعبي والمهرجانات التي يتم تنظيمها بالبلدين.

 

وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة أذربيجان تورال رضاييف الفلكلور الشعبي

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