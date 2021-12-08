منين هتيجي الرحمة .. نقيب القراء يعلق على تدوينة القاريء " الحشاش " عبر الفيسبوك

علق الشيخ محمد حشاد نقيب القراء على تدوينة الشيخ صديق ابراهيم الحشاش والذي أكد فيها :" الحشاش لما بيكون فايق تعيش معاه أحلى دقايق.. تتذكر الآخرة وتخشى هولها.. رب هب لي من لدنك رحمة". ، قائلا: هذا الكلام لا يليق برجل يحمل كتاب الله لافتا انه يعرف والده رحمه الله والذي كان قارئا ماهرا بالقرآن وتدرج في السلم الوظيفي حتى وصل الى درجة وكيل وزارة في وزارة الأوقاف .



وأضاف حشاد لـ "صدى البلد " أنه لا يعرف هذا الشخص وأنه إذا ثبت أنه عضو بنقابة القراء كما يقول سيتم احالته للتحقيق الفوري .

وتابع حشاد: هتيجي منين الرحمة وأنت تدعو الى السطل والحشيش ، وتسائل حشاد " كيف تكون أزهريا ياشيخ ابراهيم وتتحدث بهذا الأسلوب فهذا لا يليق بك ولا بأزهريتك .

وكانت تدوينة الشيخ صديق ابراهيم الحشاش عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أثارت حفيظة عدد كبير من رواد السوشيال ميديا وأثارت العديد من التساؤلات على حقيقة الأمر وكيف لا يتم محاسبة هذا الشخص على ما كتبه ، وكيف لحامل كتاب الله ان يقول هذا الكلام ؟.