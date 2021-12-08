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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة المنيا تقدم الخدمات الطبية لـ 1704 مواطنين بدلجا في ديرمواس

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى بالمنيا

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مديرية الصحة، تواصل تنفيذ القوافل الطبية المتنوعة، في إطار جهود الدولة لوصول الخدمات الطبية والعلاجية لكافة المناطق والقرى الأكثر احتياجا، وضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

  أوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن المديرية نظمت قافلة طبية بقرية دلجا، بمركز ديرمواس تحت إشراف نخبة من الأطباء المتخصصين وأسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1704 حالة مترددة وتم صرف الأدوية وعمل الفحوصات اللازمة لهم بالمجان.

 قال الدكتور محمود خليفة الحسن، منسق القوافل الطبية بمديرية الصحة، إن القافلة شملت العديد من التخصصات، حيث تم إجراء 356 حالة جراحة، و 585 حالة أطفال، و252 باطنة، و121 قلب، و74 نساء، و97 أسنان، و163 جلدية، و56 تنظيم أسرة، إلى جانب عمل 67 تحليلا مختلفة، وعمل 32 حالة موجات صوتية، وعمل 11 حالة رسم قلب، وعمل 11 حالة أشعة سينية، وكشف مبكر للضغط والسكر لـ 122 متردد، وتم إجراء خلع أسنان لـ 9 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 23 حالة لاستكمال العلاج، هذا بالإضافة إلى عمل ندوات تثقيف صحى لـ 109 مترددين.

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