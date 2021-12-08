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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بسبب شجرة.. سقوط ثاني ضحايا الطقس السيء بمصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

شهدت محافظة الإسماعيلية وفاة سيدة لتكون أولى ضحايا الطقس السيء، إثر سقوط شجرة على رأسها، وهي تعد ثاني الضحايا على مستوى الجمهورية.

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كانت غرفة عمليات مرفق الإسعاف، تلقت إخطارا يفيد بسقوط شجرة على شخصين بالكيلو ١٧ مدخل عزبة السمان طريق بورسعيد، وهو ما أسفر عن وفاة سيدة تدعى سالمة ابراهيم سليمان، مقيمة بالكيلو١٧، وعمرها ٦٢ سنة.

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كان مركز السنطة التابع لمركز السنطة بمحافظة الغربية، شهد واقعة وفاة سائق "توك توك"، إثر سقوط شجرة ضخمة بعرض الطريق جراء هبوب رياح شديدة محملة بأترية.

 

وانتقلت القيادات الأمنية إلى مكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلى مستشفى طنطا الجامعي، ولفظ أنفاسه الأخيرة حال وصوله.

 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة ودفنها بتسليمها إلي ذويها لدفنها بمقابر أسرته.

 

وفي نفس السياق، أصيب شخص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء سقوط جزء خرساني من سطح مديرية الصحة بالبحيرة على أحد المرافقين للمرضى القومسيون الطبي.

الاسماعيلية ضحايا الطقس السيئ

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