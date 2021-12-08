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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بونجاح: الشناوي لم يتعمد إصابتي.. وكنا قادرين على تسجيل أكثر من هدف أمام مصر.. فيديو

محمد الشناوي وبغداد
محمد الشناوي وبغداد بونجاح

أكد بغداد بونجاح مهاجم منتخب الجزائر الأول لكرة القدم  بأن محمد الشناوي حارس منتخب مصر لم يتعمد إصابته في لقاء الفريقين بكأس العرب فى ختام دور المجموعات فى المباراة التى انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1.

وقال بونجاح في فيديو لقناة الاتحاد الجزائري لكرة القدم على اليوتيوب : "تلقيت ضربة قوية جدا لكني أعتقد أنني سأكون حاضرا ضد المغرب ، لدي فحوصات مع طبيب المنتخب لمعرفة تطورات حالتي الصحية".

وأكمل مهاجم السد "سأخضع لراحة يوم الأربعاء وسأشارك في تدريب يوم الخميس استعدادا لمباراة المغرب ، لم يتعمد محمد الشناوي حارس منتخب مصر إصابتي، فقد كان يدافع عن مرماه، وكنت أتابع الكرة حتى حدث التصادم، وهذا يحدث كثيرا في كرة القدم".

وعن اللقاء أوضح "المباراة كانت صعبة ومليئة بالضغط، أمام منتخب قوي مثل مصر ،لعبنا شوط أول رائع وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدف وحسم المباراة، قبل أن نتراجع في الشوط الثاني".

وأكد بونجاح أنه سيكون جاهزا بنسبة كبيرة للمواجهة المنتظرة ضد المغرب في ربع نهائي كأس العرب السبت المقبل.

بغداد بونجاح منتخب الجزائر منتخب مصر كأس العرب الاتحاد الجزائري لكرة القدم المغرب

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