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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

زاهي حواس يلقي محاضرة عن الاكتشافات الأثرية المصرية بالمتحف القومي للحضارة بالفسطاط

عالم الآثار المصرية
عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس

ألقي عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس"، محاضرة بالمتحف القومي للحضارة المصرية حول الاكتشافات الأثرية الأخيرة، وذلك بحضور الدكتور "أحمد غنيم" المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف ولفيف من السفراء والشخصيات العامة.


وقال "حواس" إننا نبحث الآن عن مقبرة إيمحتب في سقارة وأن البعثة بدأت بالفعل العمل بالمنطقة، كما نبحث أيضا عن الملكة نفرتيتي في الأقصر.


وتحدث "حواس"، عن تفاصيل الاكتشافات الأثرية الجديدة في منطقة سقارة بجوار هرم الملك تتى، مشيرا إلى أن البعثة المصرية عثرت على بردية طولها 5 أمتار، و"بلطة" من البرونز خاصة بأحد جنود الجيش، فضلا عن بعض الألعاب، ومراكب وأقنعة خشبية، ولوحة وتوابيت الدولة الحديثة.

 

كما تحدث عن المدينة الذهبية المفقودة بالأقصر، والتي يعود  تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.

 

وأشار "حواس" إلى أن تاريخ المدينة إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدامها من قبل توت عنخ آمون، أي منذ 3000 عام.


وأضاف حواس أن هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأقصر.

 

من جانبه قال الدكتور "أحمد غنيم" المشرف على المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ان متحف الحضارة يسعد بوجود رمز من رموز الحضارة المصرية، وواحد من الخبراء العالميين في مجال الآثار في قلب متحف الحضارة في أول محاضرة عامة للدكتور زاهي حواس.

 

وأكد "غنيم" أن التعاون سوف يستمر وخاصة أن الدكتور "حواس" له علاقة خاصة بالمتحف، وهو من قام بتأليف كتالوج المومياوات المعروضة حاليا بالمتحف، ويعكف حاليا على تأليف كتالوج المتحف كاملا.

 

وأضاف "غنيم" أن وجود الدكتور زاهي حواس شرف لهيئة وإدارة المتحف ونسعي لاستمرار التعاون مع الدكتور زاهي حواس.

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زاهي حواس الإكتشافات الأثرية لمتحف القومي للحضارة عالم الآثار المصرية حواس

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