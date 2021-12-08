المستكاوي: مباراة الجزائر أفضل ماتش للمنتخب منذ سنوات

هنأ حسن المستكاوي الناقد الرياضي، الشعب المصري ولاعبي منتخب مصر لكرة القدم، بالفوز على منتخب الجزائر، في بطولة كأس العرب، والصعود للدور الربع النهائي.



وقال حسن المستكاوي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر أمين، مقدم برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر شاشة النهار، مساء اليوم الأربعاء، إنه الصورة الكاملة من المباراة حلوة جدا، وأقوى مباريات كأس العرب حتى الآن وأفضل مباراة لمنتخب مصر منذ سنوات بلا شك".



وأكد حسن المستكاوي الناقد الرياضي، أن مباراة الأمس كانت من أفضل المباريات التي قدمتها منتخبنا خلال كأس العرب حتى الآن، مشيرا إلى أن أداء المنتخب الوطني اتسم بالجدية والندية.



وتابع حسن المستكاوي الناقد الرياضي، أن مواجهة منتخب الجزائر ليست أمر سهل، والمنتخب المصري قدم مباراة رائعة في بطولة كأس العرب المقامة في قطر، مستدركا أن :"الجمهور المتابع للمباراة كان مبسوط".



وأردف حسن المستكاوي الناقد الرياضي، أن كارلوس كيروش مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم بدأ المباراة بضغط شرس والتشكيل كان متجانس واللاعبون قاتلوا حتى صافرة النهاية.