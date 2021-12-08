ليفاندوفسكي يقود بايرن ميونخ أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا

كشف يوليان ناجلزمان، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني، عن التشكيل الأساسي لمواجهة برشلونة الإسباني، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

تشكيل بايرن ميونخ

وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - نيكلاس زوله - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: كريستيان توليسو - جمال موسيالا - توماس مولر

خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل برشلونة

وضم تشكيل برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أرواخو - إريك جارسيا

خط الوسط: سيرجنيو ديست - سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - جافي - جوردي ألبا

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ممفيس ديباي

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب “ أليانز أرينا" معقل فريق بايرن ميونخ.

ويحتل برشلونة المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 7 نقاط خلف بايرن ميونخ المتصدر، وبفارق نقطتين عن بنفيكا البرتغالي صاحب المركز الثالث.

ويحتاج برشلونة لتعثر بنفيكا سواء بالتعادل أو الهزيمة، أو الانتصار على بايرن ميونخ، للتأهل لدور الـ 16.