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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مخدهاش من المطبخ .. اعتراف مثير لوالدة سفاح الإسماعيلية |مستند

عبد الرحمن دبور في
عبد الرحمن دبور في القفص

نفت والدة عبد الرحمن نظمي الشهير بدبور، صحة ما أدلي به أثناء التحقيق معه بنيابة الإسماعيلية في الواقعة المعروفة إعلاميا بالساطور.

وأكدت والدة دبور،  أن الأسلحة البيضاء التي ارتكب بها جريمته، لم يأخذها من المطبخ، ويوم ارتكاب الجريمة عند نزوله من البيت لم يحمل معه أي أمتعة أو أسلحة.

 

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وقالت الأم إن نجلها ادمن المخدرات وتحولت شخصيته من شخص هادئ الطباع مؤدب علي حد وصفها الي شخص عصبي شديد الانفعال يدعي أكاذيب لا صحة لها.


واستمعت النيابة العامة لشهادة والدة وشقيق المتهم، كما استمعت لشهادة أحد الأطباء الصحة النفسية بمديرية صحة الإسماعيلية، للتأكد من مدي تأثير تعاطي مخدر الشابو علي الصحة النفسية والاتزان العقلي والادراكي.


وينشر صدي البلد نص التحقيقات مع الشهود، في الواقعة التي هزت الرأي العام.

النيابة العامة: أنت متهم بقتل المجني عليه أحمد محمد صديق، عمدا مع سبق الإصرار والترصد؟

ج: أنا فعلا قتلته.

س- كما أنك متهم بإحراز جوهر الشابو المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا؟

ج: أيوة أنا فعلا بشرب شابو.

س- كما أنك متهم بإحراز عقار الأباتريل المخدر بقصد التعاطي في غير الأحوال المصرح بها قانونا؟

ج: أيوه أنا فعلا باخد أباتريل.

وتعقد محكمة جنايات الإسماعيلية، غدا الخميس، برئاسة المستشار أشرف محمد على حسين وعضوية المستشار ولاء مجدى طاهر والمستشار ياسر حسنى مدبولى، وأحمد سرى الجمل وأمانة سر هيثم عمران، ثالث جلساتها للنطق بالحكم ضد عبد الرحمن "دبور" المتهم في الواقعة المعروفة إعلاميا بساطور الإسماعيلية، حيث قام بذبح مواطن وفصل رأسه عن جسده والتمثيل بجثته.

وحصل صدي البلد علي نص اعترافات المتهم "دبور "، الذي اعترف في التحقيقات بارتكاب الواقعة صراحة، حيث أقر في الصحيفة الخامسة عشر في التحقيقات بارتكاب الواقعة مستخدما في البداية سلاح أبيض صغير مسددا عدة طعنات، وفي الصحيفة السادسة عشر، استكمل دبور اعترافاته قائلا:" احمد حاول يبعد عني و لكني لاحقته  وكملت طعن"، أضاف في الصحيفتين السادسة عشر والسابعة عشر:" طلعت السكينة الكبيرة وطعنته باكثر من طعنة "

وفي الصحيفة الثامنة عشر، أردف المتهم قائلا  هي طلبت معايا كدة لاني كنت شارب قبلها شابو".
وقعدت أضربه بيها كذا ضربة على راسه وجسمه وكتافه، لغاية ما وقع على الأرض، وفضلت برضه مكمل بالسكينة الكبيرة على راسه وجسمه ورقبته، وكان فيه واحد راكب عجلة عمال بيحجز وبيقولي خلاص، وأنا مركزتش معاه، وفضلت أكمل ضرب في أحمد، وبعدها رحت مسكت السكينة الصغيرة فصلت بيها راسه عن جسمه، وأخدت راسه ومشيت بيها في شارع طنطا.


وأجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار أشرف محمد علي حسين، اليوم الإثنين، ثاني جلسات محاكمة المتهم «عبد الرحمن ن.» 29 سنة، سماك، وشهرته «دبور»، المتهم  بقتل مواطن وفصل رأسه عن جسده في الشارع، لجلسة 9 ديسمبر للنطق بالحكم. 

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الاسماعيلية اخبار المحافظات دبور سفاح الإسماعيلية النيابة العامة مديرية صحة الاسماعيلية

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