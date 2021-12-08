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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

فيديو مسرب يطيح بمتحدثة بوريس جونسون.. كلمة واحدة جعلتها ترحل باكية|شاهد

صدى البلد

أعلنت المتحدثة باسم الحكومة البريطانية برئاسة رئيس الوزراء بوريس جونسون، أليجرا ستراتون، استقالتها من منصبها بسبب حفل أحدث ضجة داخل دوانينج ستريت.

وحسب تقرير هيئة الإذاعة البريطانية "بي  بي سي"، استقالت ألجرا ستراتون بعد يوم من الدراما في وستمنستر، وقال التقرير إن ستراتون حظيت بمسيرة إعلامية ممتازة، لكن مقطعي فيديو أضرا كثيراً بتلك المسيرة.

في الصورة الأولى، التي تم تصويرها قبل أقل من عام بقليل في غرفة الإحاطة الجديدة للحكومة في 9 داونينج ستريت، شوهدت ستراتون تضحك وتمزح مع زملائها.

والفيديو الثاني،  تم تصويره خارج منزلها عندما أعلنت استقالتها بعد ظهر الأربعاء، وانهمرت الدموع على وجهها، وهي تتحدث عن حزنها وأسفها على المزاح والضحك مع هؤلاء الزملاء، قائلة:"سأندم على تلك التصريحات لبقية أيامي".

حتى هذه اللحظة، تمتعت ستراتون - التي وصفها أحد الزملاء السابقين بأنها "مرحة جيدة وذكية بشدة" - بصعود مذهل عبر عالم وسائل الإعلام والسياسة في وستمنستر.

في ديسمبر من العام الماضي، كانت صحفية "الجارديان" السابقة، ومذيعة ITV، وصحفية "بي بي سي" تستعد لتكون وجه الإحاطات الحكومية اليومية المتلفزة.

كانت الخطة في ذلك الوقت أن تجيب عن أسئلة أمام الكاميرا، كما يحدث في إحاطات البيت الأبيض في الولايات المتحدة.

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لكن الحكومة قررت عدم المضي قدمًا في الإحاطات الإعلامية وتم نقل ستراتون لتكون المتحدثة باسم الحكومة في مؤتمر تغير المناخ COP26 في نوفمبر، حيث تكسب ما بين 125000 جنيه إسترليني و 129999 جنيهًا إسترلينيًا سنويًا.

لقد استقالت الآن من الحكومة بعد رد فعل شعبي غاضب على الفيديو، الذي حصلت عليه قناة ITV، والذي لم يكن من المفترض أن يراه الجمهور أبدًا أي انه لم يكن مخصصا للنشر.

كان المتحدثون باسم رئيس الوزراء أمضوا أسبوعًا في الإصرار على عدم انعقاد أي حفل، وتم اتباع جميع إرشادات كورونا، في وقت كانت فيه لندن تخضع لقيود كورونا الصارمة.

في الفيديو، تتدرب ستراتون على كيفية الرد على أسئلة الصحفيين مع زملائها رقم 10.

يسأل زميلها، إد أولدفيلد، ستراتون عما إذا كان رئيس الوزراء يمكن أن "يتغاضى عن إقامة حفل الجبن والنبيذ" في داونينج ستريت. تتعثر ستراتون في إجابتها وتضحك محاولة العثور على إجابة:"كان حفل جبن ونبيذ صحيح؟ لقد كان اجتماع عمل .. ولم يكن هناك تباعد اجتماعي" ساخرة من إجراءات التباعد الاجتماعي.

قبل ظهور الفيديو، لم تكن الشخص المطلع على وستمنستر البالغة من العمر 41 عامًا اسمًا مألوفًا، لكنها بنت سمعة كمذيعة سياسية ماهرة وتحب أن تكون أخلاقية في صحافتها.

في ملف تعريف عام 2013 لـ Evening Standard ، قالت إن أفضل نصيحة تلقتها كانت قول من "باتريك وينتور، مديري القديم في صحيفة الجارديان:من المهم أن تكون جيدًا أيضاً للحصول على قصة جيدة ".

زوجان قويان

و ستراتون متزوجة من جيمس فورسيث ، المحرر السياسي لمجلة "سبيكتيتور". كان المستشار المستقبلي آنذاك ريشي سوناك، وهو صديق المدرسة لفورسيث، أفضل رجل في حفل زفافهما في عام 2011، مع حضور العديد من السياسيين والصحفيين البارزين الآخرين.

وُصفت ستراتون وفورسيث، اللذان لديهما طفلان، بأنهما أحد "الأزواج الأقوياء" في وستمنستر.

نشأت ستراتون، وهي ابنة مترجم وفنانة نسيج، في غرب لندن، حيث التحقت بالمدارس الحكومية والخاصة.

درست علم الآثار والأنثروبولوجيا في جامعة كامبريدج ، وعملت منتجة في برنامج Newsnight التابع لقناة BBC Two.

في عام 2006 ، عندما كانت في منتصف العشرينيات من عمرها، كتبت كتابًا يعتمد على أسفارها في الشرق الأوسط. تحت عنوان "محجبات"، يصف تجارب النساء في سن مماثلة لها اللواتي، على الرغم من حصولهن على تعليم عال، كن يكافحن من أجل العثور على وظائف.

بوريس جونسون أليجرا ستراتون الحكومة البريطانية داونينج ستريت الولايات المتحدة

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