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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيل جيتس يكشف موعد انتهاء جائحة فيروس كورونا

بيل جيتس
بيل جيتس

توقع بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت، أن  "المرحلة الخطيرة" لوباء فيروس كورونا ستنتهي في عام 2022، معتبراً أيضًا ظهور متحور أوميكرون "مثيرًا للقلق".

واقترح الملياردير في منشور على مدونة GatesNotes الخاصة به: "قد يكون من الحماقة إجراء تنبؤ آخر، لكنني أعتقد أن المرحلة الحادة للوباء ستنتهي في وقت ما في عام 2022".

وأضاف: "في غضون عامين، آمل أن تكون المرة الوحيدة التي يتعين عليك فيها التفكير حقًا في الفيروس هي عندما تحصل على لقاح مشترك لفيروس كورونا والإنفلونزا كل خريف".

ومع ذلك، فإن جيتس متفائل بشأن العلاجات، مشيرًا إلى أن شركة الأدوية العملاقة ميرك قد حصلت مؤخرًا على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمضاد الفيروسات مولنوبيرافير للأشخاص المعرضين لمخاطر عالية.

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وقال إن هذه العلاجات "تقلل بشكل كبير من فرص دخول الحالات المصابة بـ فيروس كورونا إلى المستشفى أو الوفاة، على الرغم من أنها ليست بالقدر الذي كنا نأمله في البداية".

ووصف جيتس ظهور متحور أوميكرون للفيروس بأنه "مقلق"، لكنه قال إن العالم مستعد جيدا للتعامل مع السلالات الخطيرة مما كان عليه في السابق.

واقترح العلماء في جنوب أفريقيا الذين اكتشفوا متحور أوميكرون أن الأعراض خفيفة وليست سببًا كبيرًا للقلق.

واشتكى جيتس مرارًا وتكرارًا من عدم المساواة في توزيع اللقاحات في جميع أنحاء العالم، واصفًا ذلك بأنه "أكبر خيبة أمل" بالنسبة له خلال الوباء، وقال إنه ليس من المنطقي تطعيم الأشخاص المعرضين للخطر قبل كبار السن والضعفاء في البلدان الفقيرة.

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