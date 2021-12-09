نشرة أخبار العالم: زيارة عاجلة لـ مصر من مبعوث أمريكي..50 زلزالا تضرب أمريكا.. وإسرائيل تدمر 75% من أسلحة إيران

نشر موقع صدى البلد خلال الساعات الماضية مجموعة من أهم الأخبار على الساحة الإقليمية والدولية، نفرد أبرزها في التقرير التالي:

أمير قطر يكشف ما ناقشه مع ولي العهد السعودي

قال أمير دولة قطر تميم بن حمد آل ثاني، إن زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إلى الدوحة ستعمق الروابط القوية بين البلدين لا سيما في ظل ظروف المنطقة.

لبحث النزاع في إثيوبيا.. المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور مصر والإمارت وتركيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيتوجه الخميس في جولة تشمل الإمارات وتركيا ومصر لبحث النزاع في إثيوبيا.

مبيعات الأسلحة تسجل مستوى قياسيا رغم جائحة كورونا .. اِعرف الدول المتصدرة

أكد معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام "سيبري" أن شركات الصناعات العسكرية العالمية باعت المزيد من الأسلحة، وشهدت شركات الأسلحة ارتفاعا في أرباحها وصل إلى مستوى قياسي بلغ 531 مليار دولار رغم جائحة كورونا وتداعياتها الاقتصادية، فيما عملت بعض الحكومات على مساعدة تلك الشركات بإجراءات تحفيزية.

أكثر من مليون أوقية.. منجم السكري يسجل أكبر نمو لاحتياطي الذهب في 10 سنوات

قالت شركة سنتامين للتعدين الأربعاء إن مراجعة لمنجم السكري، المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في عشر سنوات.

50 زلزالا تضرب أمريكا في 24 ساعة..والملايين في خطر بسبب صدع ضخم

هز سرب من 50 زلزالاً تتراوح شدته بين 3.5 إلى 5.8 درجة على مقياس ريختر، مما أثار حالة من الذعر بين ملايين الأمريكيين.

الخطة ب.. بريطانيا تعلن فرض قيود جديدة بسبب متحور أوميكرون

أكد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، "الأربعاء"، أن متحور أوميكرون ينتشر بشكل أسرع من غيره من المتحورات، وبصورة ليس لها مثيل.

قيس سعيد ومحمود عباس يفتتحان المقر الجديد للسفارة الفلسطينية بتونس

افتتح الرئيس التونسي قيس سعيد، مساء الأربعاء، بمشاركة الرئيس الفلسطيني محمود عباس المقر الجديد لسفارة دولة فلسطين بتونس.

تحديات صعبة.. أولاف شولتس يتعهد بـ "بداية جديدة" لـ ألمانيا

تعهد المستشار الألماني أولاف شولتس، الأربعاء، بما وصفها بأنها بداية جديدة لـ ألمانيا، خلال تسلمه السلطة من أنجيلا ميركل، التي تنسحب من الحياة السياسية، بعد 16 عامًا على رأس أكبر قوة اقتصادية في أوروبا.

الله لا يفرقنا.. حوار ودي بين محمد بن زايد وولي العهد السعودي| فيديو

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لحديث ودي بين ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

الصحة العالمية تكشف معلومات جديدة حول متحور أوميكرون

أكدت منظمة الصحة العالمية، الأربعاء، وجود مؤشرات بأن متحور "أوميكرون" يسجل أكثر انتشارا، لكن أعراضه أخف.

بايدن يوجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ بوتين.. هذا ما جاء فيها

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأربعاء، إن واشنطن لن تستخدم القوة من جانب واحد ضد روسيا لغزوها أوكرانيا، وأعتقد أن الرسالة وصلت لـ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

جونسون في ورطة.. دعوات لاستقالة رئيس وزراء بريطانيا من منصبه

قال دوجلاس روس زعيم حزب المحافظين في بريطانيا، الأربعاء، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون، يجب أن يستقيل إذا تبين أنه احتفل بعيد الميلاد بمقر الحكومة العام الماضي بانتهاك لقيود فيروس كورونا.

اتفاقات ضخمة.. بيان عاجل من السعودية والإمارات في ختام زيارة ولي العهد

أصدرت كل من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، الأربعاء، بياناً مشتركاُ في ختام زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدولة الإمارات.

تطور خطير.. جيروزاليم بوست: إسرائيل دمرت 75% من أسلحة إيران

أفادت صحيفة جيروزاليم بوست العبرية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين، بإن إسرائيل نجحت في تدمير 75% من الأسلحة التابعة لـ إيران في سوريا وحققت أقصي درجات الردع ضد القوات الإيرانية في سوريا.