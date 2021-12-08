لبحث النزاع في إثيوبيا.. المبعوث الأمريكي للقرن الإفريقي يزور مصر والإمارت وتركيا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس، اليوم الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيتوجه الخميس في جولة تشمل الإمارات وتركيا ومصر لبحث النزاع في إثيوبيا.

ووفقا لوكالة رويترز للأنباء، قال نيد برايس إن المبعوث الأمريكي الخاص للقرن الإفريقي جيفري فيلتمان، سيناقش الدعم الدولي للجهود الدبلوماسية لإنهاء الصراع في إثيوبيا.

ودعت الولايات المتحدة مرارا أطراف الصراع إلى إنهاء الاشتباكات على الفور، لكن القتال مستمر بين الحكومة الإثيوبية وجبهة تحرير شعب تيجراي.

إلي ذلك، قالت الأمم المتحدة، إن برنامج الغذاء العالمي قرر وقف توزيع الغذاء في بلدتي كومبولتشا وديسي بعد نهب الإمدادات التي لم يتمكن الموظفون من إيقافها بسبب الترهيب تحت تهديد السلاح، بعد اشتعال الصراع وتدهور الأوضاع في إثيوبيا.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن كمية كبيرة من الإمدادات الغذائية الإنسانية، بما في ذلك المواد الغذائية للأطفال الذين يعانون من سوء التغذية، سُرقت ونُهبت في كومبولتشا بمنطقة أمهرة.

وصرح دوجاريك للصحفيين بأن "سرقة الطعام على نطاق صغير تصاعدت إلى نهب جماعي للمستودعات عبر كومبولتشا في الأيام الأخيرة".

وأضاف: أن "مثل هذه المضايقات لموظفي الإغاثة الإنسانية من قبل الجيش الإثيوبي غير مقبولة. إنها تقوض قدرة الأمم المتحدة وجميع شركائنا في المجال الإنساني على تقديم المساعدة عندما تكون هناك حاجة ماسة إليها".