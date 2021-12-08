وزير داخلية فرنسا: التهديد الإرهابي لا يزال "خطير"

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال "خطير".

وبحسب “روسيا اليوم” وجه وزير الداخلية جيرالد دارمانان الشكر للأجهزة الخاصة لاعتقال شخصين كانا يعدان للهجمات خلال عطلة عيد الميلاد.

وقال جيرالد دارمانان إن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال مرتفعا.

وكتب دارمان يوم الأربعاء على تويتر: "التهديد الإرهابي يظل عند مستوى مرتفع في فرنسا، ولا نفقد اليقظة".

كما شكر الأجهزة الخاصة بالبلاد "التي تمكنت من اعتقال شخصين".

وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام فرنسية إن قوات الأمن اعتقلت في 29 نوفمبر شخصين كانا يخططان لتنفيذ هجمات في أماكن عامة مختلفة، لا سيما "مراكز التسوق والجامعات والشوارع المزدحمة" خلال عطلة عيد الميلاد.