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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير داخلية فرنسا: التهديد الإرهابي لا يزال "خطير"

جيرالد دارمانان
جيرالد دارمانان

أكدت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم الأربعاء، أن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال "خطير".

وبحسب “روسيا اليوم” وجه وزير الداخلية جيرالد دارمانان الشكر للأجهزة الخاصة لاعتقال شخصين كانا يعدان للهجمات خلال عطلة عيد الميلاد.

وقال جيرالد دارمانان إن مستوى التهديدات الإرهابية في البلاد لا يزال مرتفعا.

وكتب دارمان يوم الأربعاء على تويتر: "التهديد الإرهابي يظل عند مستوى مرتفع في فرنسا، ولا نفقد اليقظة".

كما شكر الأجهزة الخاصة بالبلاد "التي تمكنت من اعتقال شخصين".

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وفي وقت سابق قالت وسائل إعلام فرنسية إن قوات الأمن اعتقلت في 29 نوفمبر شخصين كانا يخططان لتنفيذ هجمات في أماكن عامة مختلفة، لا سيما "مراكز التسوق والجامعات والشوارع المزدحمة" خلال عطلة عيد الميلاد.

فرنسا جيرالد دارمانان عيد الميلاد وزارة الداخلية الفرنسية التهديد الإرهابي التهديدات الإرهابية الإرهاب

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