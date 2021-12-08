أكثر من مليون أوقية.. منجم السكري يسجل أكبر نمو لاحتياطي الذهب في 10 سنوات

قالت شركة سنتامين للتعدين اليوم الأربعاء إن مراجعة لمنجم السكري، المنجم الوحيد لإنتاج الذهب بشكل تجاري في مصر، أظهرت أكبر نمو للاحتياطي في عشر سنوات.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، أوضحت سنتامين، المدرجة في بورصة لندن، أن زيادة الاحتياطي بأكثر من مليون أوقية في منجم السكري تدعم خططها لإنتاج 500 ألف أوقية من الذهب سنويا في السنوات العشر المقبلة.

وأنتجت الشركة 452320 أوقية من الذهب في 2020.

وتهدف المراجعة كذلك إلى زيادة إنتاجية المنجم الذي شهد تحديات تتعلق بالإنتاج في أكتوبر من العام الماضي بسبب مشكلة في استقرار أحد جدران حفرة مفتوحة. والسكري هو منجم الذهب الوحيد لسنتامين.

وأوردت الشركة توقعاتها لثلاث سنوات، وتوقعت إنتاج ما بين 450 ألفا و500 ألف أوقية في 2024 بإنفاق استثماري مقدر بنحو 165 مليون دولار.

وارتفع سهم الشركة في بورصة لندن واحدا بالمئة إلى 93.06 بنس بحلول الساعة 0814 بتوقيت جرينتش متجاوزا أداء المؤشر الذي زاد 0.3 بالمئة.

وكانت شركة سنتامين قد أعلنت في اغسطس الماضي ارتفاع أرباح النصف الأول من العام الحالي قبل الضرائب، مدعومة بزيادة إنتاج منجم السكري التابع لها في مصر وصعود أسعار المعدن بفعل الطلب على الملاذات الآمنة في ظل تفشي فيروس كورونا.

كما أعلنت الشركة عن توزيعات أرباح مرحلية ثانية بواقع ستة سنتات للسهم، وقالت إن الأرباح قبل الضرائب زادت إلى 191 مليون دولار لنصف السنة المنتهي في 30 يونيو، مقارنة مع 59.6 مليون قبل عام.