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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تميم بن حمد لـ ولي عهد السعودية: مرحبا بكم أخي محمد في قطر

ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي وأمير قطر

بعث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد رسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وذلك ليرحب به في زيارته إلى قطر.

وكتب أمير قطر في تغريدة على تويتر: "علاقات الأخوة والتعاون بين قطر والسعودية تقوم على أسس راسخة من التاريخ والمصير المشتركين، وناقشت اليوم مع أخي الأمير محمد بن سلمان سبل تعزيز هذا التعاون بين بلدينا، كما أكدت وإياه حرصنا المشترك على دعم الأمن والاستقرار في منطقتنا والإقليم.".

وأضاف: "مرحبا بكم أخي محمد في قطر".

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أمير قطر وولي عهد السعودية يرأسان اجتماع مجلس التنسيق بين البلدين| فيديو

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، مقطع فيديو لأمير دولة قطر تميم بن حمد، وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في رئاستهما للاجتماع السادس لمجلس التنسيق السعودي القطري.

واستقبل الأمير تميم بن حمد اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، ولي العهد السعوي الأمير محمد بن سلمان قادماً من دولة الإمارات في جولة بدول مجلس التعاون الخليجي.

ووصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وصل العاصمة القطرية الدوحة، في أول زيارة منذ اندلاع الأزمة بين قطر ودول الرباعي العربي عام 2017.

وعادت العلاقات بين الدوحة من جهة والرياض وأبو ظبي من جهة أخرى إلى سالف عهدها بعد أن تبنت دول مجلس التعاون الخليجي ومصر في القمة التي استضافتها مدينة العلا السعودية يوم 5 يناير بيانا أكد "وحدة الصف الخليجي" ووضع مبادئ أساسية لحل المشاكل العالقة، ما أنهى الأزمة الخليجية المستمرة منذ 5 يونيو 2017.

مجلس التعاون الخليجي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان دول مجلس التعاون الخليجي أمير قطر الشيخ تميم بن حمد

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