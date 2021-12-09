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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

البطل أحمد طارق: الرئيسي السيسي أب لنا.. ووعد فأوفى

صدى البلد

 

أكد أحمد طارق بطل الجمهورية في السباحة من ذوي الهمم أن لقاءه مع الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية كان بمثابة مواجهة الأب بأبناءه ويسعى لتنفيذ كل مطالبه.

 

وقال أحمد طارق فى برنامج "البريمو" المذاع على قناة "ten"، أنه ينتمي للأهلي "أباً عن جد" موضحاً أنه يتابع مباريات الفريق الأحمر منذ سنوات.

 

وأضاف:" حققت المركز الثالث في بطولة الجمهورية للسباحة ، وأنا سعيد بحضوري هذا اللقاء مع رئيس الجمهورية عبد  الفتاح السيسي الذي كان حريصاً على تنفيذ كل المطالب".

 

برشلونة يودع دوري أبطال أوروبا بثلاثية مذلة من بايرن ميونخ
 

ودع فريق برشلونة الإسباني، دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات، بخسارته أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة السادسة.

سيطر فريق بايرن ميونخ على أحداث الشوط الأول، واستطاع تسجيل هدف التقدم عن طريق توماس مولر في الدقيقة 34 بضربة رأسية من متابعة لعرضية زميله ليفاندوفسكي.

وسجل ليروي ساني ثاني أهداف بايرن ميونخ في الدقيقة 43 بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، فشل شتيجن في التصدي لها.

وتعرض جوردي ألبا لاعب برشلونة للإصابة في الدقيقة 26، ليتم استبداله بزميله مانجويزا في الدقيقة 31.

وفي الشوط الثاني، أكد جمال موسيالا انتصار بايرن ميونخ بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة 62 من متابعة لتمريرة ألفونسو ديفيز، ليطرد برشلونة من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد بايرن ميونخ للنقطة 18 في صدارة ترتيب المجموعة الخامسة، فيما توقف رصيد برشلونة عند 7 نقاط في المركز الثالث، ليذهب للمشاركة في الدوري الأوروبي

تشكيل بايرن ميونخ 
وضم تشكيل بايرن ميونخ كل من:

في حراسة المرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: بنجامين بافارد - دايوت أوباميكانو - نيكلاس زوله - ألفونسو ديفيز

خط الوسط: كريستيان توليسو - جمال موسيالا - توماس مولر

خط الهجوم: كينجسلي كومان - ليروي ساني - روبرت ليفاندوفسكي

تشكيل برشلونة
وضم تشكيل برشلونة كل من:

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: جيرارد بيكيه - رونالد أرواخو - إريك جارسيا

خط الوسط: سيرجنيو ديست - سيرجيو بوسيكيتس - فرينكي دي يونج - جافي - جوردي ألبا

خط الهجوم: عثمان ديمبلي - ممفيس ديباي

الرئيس عبد الفتاح السيسي بايرن ميونخ دوري ابطال أوروبا برشلونة رئيس الجمهورية السيسي

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