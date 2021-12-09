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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق يكشف عن موعد التحسن في درجات الحرارة.. فيديو

الارصاد
الارصاد


قال أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق، إن الشتاء هذا العام مع التغيرات المناخية لن يكون به برودة شديدة، والأمطار ستكون أقل من المعتاد.

وأضاف عبد العال،خلال مداخلة هاتفية لبرنامج خبر اليوم، عبر فضائية "اون"أن فصل الشتاء لم يبدأ حتى الآن في مصر، مركداأن "العالم يشهد تغيرات مناخية خاصة هذا العام.
 

وتابع عبد العال انه وفق البيانات المناخية المتوفرة ان  حالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية الحالية، هي نتيجة الرياح التى اتت  من الجنوب الغربي ومحملة بالأتربة .
 

وأشار رئيس هيئة الأرصاد الجوية السابق إلى ان التحسن في درجات الحرارة سيبدء من اليوم. 

 

هيئة الأرصاد الجوية فصل الشتاء الأرصاد الجوية التغيرات المناخية الامطار

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