شاهد.. فوضى في البرلمان الأردني بسبب اتفاق "النوايا" مع إسرائيل

شهدت جلسة مجلس النواب الأردني، أمس الأربعاء، فوضى عارمة أسفرت عن فقدان الجلسة لنصابها القانوني، وذلك خلال مناقشة إعلان النوايا الأردني الإسرائيلي حول الماء والكهرباء.

وطالب النائب صالح العرموطي، في مستهل جلسة النواب، مغادرة الوزراء الذين وقعوا إعلان النوايا مع الاحتلال الاسرائيلي قبة البرلمان، فيما رد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي طلب العرموطي مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا العرموطي إلى مغادرة الجلسة.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، خرج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان بعد العرموطي، احتجاجا على اتفاق "النوايا" "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات، ما أدى إلى فقدان الجلسة النصاب.

وبدوره قال الدغمي: "إن الزملاء لم يلتزموا بالنظام الداخلي للمجلس.. وأنا لا أستطيع تجاوز النظام الداخلي ويجب تطبيقه".

وأعلن الدغمي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد أن فقدت النصاب القانوني، قائلا: "بعد نصف ساعة إذا اردتوا عقد الجلسة سنعقدها"، ثم قرر تأجيلها إلى يوم الاثنين.

كان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد وصف في وقت سابق إعلان النوايا بأنه مجرد اتفاق بين الأطراف للبدء بدراسة جدوى للمشروع، موضحا أن فكرة المشروع تتمثل في قيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن، لتمتعه بسطوع كاف من أشعة الشمس، بحيث يتم توليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي، وبالمقابل تحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها الى الأردن.

يشار إلى أن اتفاق إعلان النوايا بين الأردن وإسرائيل والإمارات يرتكز على إنتاج الأردن 600 ميغاوات من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وتصديرها إلى إسرائيل، مقابل تزويد إسرائيل الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من مياه محطات التحلية.