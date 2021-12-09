عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. فوضى في البرلمان الأردني بسبب اتفاق "النوايا" مع إسرائيل

قاعة مجلس النواب
قاعة مجلس النواب الاردني شبه خاليه بعد رفع الجلسة

شهدت جلسة مجلس النواب الأردني، أمس الأربعاء، فوضى عارمة أسفرت عن فقدان الجلسة لنصابها القانوني، وذلك خلال مناقشة إعلان النوايا الأردني الإسرائيلي حول الماء والكهرباء.

وطالب النائب صالح العرموطي، في مستهل جلسة النواب، مغادرة الوزراء الذين وقعوا إعلان النوايا مع الاحتلال الاسرائيلي قبة البرلمان، فيما رد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي طلب العرموطي مخالفا للنظام الداخلي لمجلس النواب، الأمر الذي دعا العرموطي إلى مغادرة الجلسة.

ووفقًا لقناة "روسيا اليوم"، خرج عدد كبير من النواب من قبة البرلمان بعد العرموطي، احتجاجا على اتفاق "النوايا" "الطاقة مقابل المياه" مع إسرائيل والإمارات، ما أدى إلى فقدان الجلسة النصاب.

وبدوره قال الدغمي: "إن الزملاء لم يلتزموا بالنظام الداخلي للمجلس.. وأنا لا أستطيع تجاوز النظام الداخلي ويجب تطبيقه".

وأعلن الدغمي رفع الجلسة لمدة نصف ساعة بعد أن فقدت النصاب القانوني، قائلا: "بعد نصف ساعة إذا اردتوا عقد الجلسة سنعقدها"، ثم قرر تأجيلها إلى يوم الاثنين.

الأردن.. مظاهرات للمطالبة بإلغاء اتفاقية المياه مع إسرائيل.. فيديو

الأردن يكشف دور الإمارات في مشروع تبادل الكهرباء والمياه مع إسرائيل

كان وزير المياه والري الأردني محمد النجار، قد وصف في وقت سابق إعلان النوايا بأنه مجرد اتفاق بين الأطراف للبدء بدراسة جدوى للمشروع، موضحا أن فكرة المشروع تتمثل في قيام شركة إماراتية بتوليد طاقة متجددة في جنوب الأردن، لتمتعه بسطوع كاف من أشعة الشمس، بحيث يتم توليد الطاقة الكهربائية النظيفة وبيعها للجانب الإسرائيلي، وبالمقابل تحصل الأردن على مياه صالحة للشرب من خلال تحلية مياه البحر الأحمر ونقلها الى الأردن.

يشار إلى أن اتفاق إعلان النوايا بين الأردن وإسرائيل والإمارات يرتكز على إنتاج الأردن 600 ميغاوات من الكهرباء بواسطة الطاقة الشمسية وتصديرها إلى إسرائيل، مقابل تزويد  إسرائيل الأردن بنحو 200 مليون متر مكعب من مياه محطات التحلية.

 

الأردن إسرائيل البرلمان مجلس النواب الاحتلال الاسرائيلي الاحتلال البرلمان الأردني مجلس النواب الأردني

موضوعات متعلقة

الأردن.. مظاهرات للمطالبة بإلغاء اتفاقية المياه مع إسرائيل.. فيديو

انتهاك تاريخي للمسجد الأقصى.. بيان عاجل من الأردن ضد إسرائيل

ترشيحاتنا

شانجان UNIT موديل 2022 تخطف الأنظار في معرض جدة الدولي للسيارات

بعد مقتل صديقهم بطريقة غريبة.. زفوا الجثمان على موتوسيكل في الشوارع

دعاء تيسير الأمور بسرعة .. أذكار وأدعية مجربة ومأثورة عن النبي

الزوج يكشف السبب..وافدة مصرية في الكويت تضع جنينها وتحفظه في ثلاجة المنزل

أمريكا.. قرار عاجل من مجلس النواب بشأن إقليم شينجيانج الصيني

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

«الصحة» : نصائح لتجنب المضاعفات خلال موجة الرياح المحملة بالأتربة

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي .. وكيله السابق يكشف التفاصيل

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء باتخاذ عدد من التدابير لمواجهة انتشار فيروس كورونا

أول تعليق من رضا عبدالعال على تعادل مصر مع الجزائر

الحجز على ممتلكات محمد الشناوي بسبب 1.6 مليون جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية السهرة|أسرار مثيرة في حياة بابا فانجا.. كيف فقدت العرافة العمياء الشهيرة بصرها؟

الزير يروي عطش الناس في الشوارع.. وهذه رحلة تحوله للكولمن الفخار| نوستالجيا

أحمد عز والهضبة عمرو دياب فى حفل زفاف إبنة أشرف عبد العزيز

محمد رمضان يصل بغداد استعدادا لإحياء حفل الجمعة المقبل | صور

فيديو

فيديو جراف.. تحذير شديد من خلطة حقنة البرد

فيديو جراف.. "مكنش بيضربني".. ماذا قالت ميمي جمال وبناتها عن حسن مصطفى؟

زوج في دعوى نشوز: اتفقت مع عشيقها على قتلي.. فيديو

من عاملة حمامات وجرسونة لممثلة مؤثرة.. أمينة خليل تروي قصة كفاحها| فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ