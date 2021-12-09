سيارة GAC GC4 موديل 2022 تسجل حضورا قويا في معرض جدة الدولي للسيارات | صور

خطفت سيارة الكروس أوفر GAC GC4 موديل 2022 الأنظار خلال فعاليات معرض جدة الدولي للسيارات 2021 والذي أنطلق في مدينة جدة السعودية الساحلية في أكبر قبة في العالم "سوبر دوم" من 6 حتى 10 ديسمبر الجاري، وذلك ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي السنوي المقام بالمملكة العربية السعودية.

تنتمي سيارة GAC GC4 موديل 2022 لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات "SUV" وظهر الجيل الأول منها لأول مرة خلال فعاليات معرض ديترويت الدولي للسيارات في الولايات المتحدة عام 2015 بنسخة اختبارية ثم تبعتها في نفس العام بنسخة إنتاجية في معرض شنجهاي من نفس العام، وتتنافس مع سيارات آخري مميزة في نفس الفئة مثل هافال H6، و RX5 MG، وشيري تيجو 7 برو، وماكسوس D60، وجيتور X70S، و شانجان CS75 بلس.

المواصفات الميكانيكية لسيارة GAC GC4 موديل 2022

تستمد سيارة GAC GC4 موديل 2022 قوتها من محرك رباعي الأسطوانات، تبلغ سعته 1500 سي سي، يولد قوة تصل الى 166 حصان، وعزم أقصى للدوران يصل الى 265 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي جديد يتألف من ستة سرعات، ويصل معدل استهلاكها للوقود الى 16.1 كم/لتر.

جاءت سيارة GAC GC4 موديل 2022 من الخارج بتصميم فاخر ومميز يحمل طابع السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الحديثة، ويظهر ذلك من خلال هيكل السيارة ومقدمتها التي تضم شبكة أمامية كبيرة الحجم مزينة بمصابيح LED، بالإضافة لمصابيح LED نهارية في الأمام والخلف، ومن جانب السيارة تظهر عوارض جانبية في أعلى السقف لتحميل الأغراض، ومرايا كهربائية.

تأتي سيارة GAC GC4 موديل 2022 من الداخل بمقصورة أمامية واسعة مزودة بـ 26 مكان للتخزين، ومقاعد مغطاه بالجلد الفاخر قابلة للتعديل كهربائياً، وعجلة قيادة متعددة الوظائف مزودة بنظام توجيه كهربائي، وشاشة بقياس 8 بوصة، تعمل باللمس وراديو FM/AM، ومنفذ USB وMP3.

أسعار سيارة GAC GC4 موديل 2022 بدون احتساب الضريبة المضافة

طراز GS يبلغ سعره 69٫900 ريال سعودي.

طراز GB يبلغ سعره 74٫900 ريال سعودي.