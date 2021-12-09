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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تداول 1441 طن بضائع و216 شاحنة بموانئ البحر الأحمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أعلنت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، اليوم الخميس، تداول 1441 طن بضائع عامة ومتنوعة و216 شاحنة و 237 سيارة ملاكي، حيث شملت حركة الصادرات 730 طن بضائع عامة و179 شاحنة و22 ملاكي وتصدير .

 

 

كما شملت حركة الواردات 711 طن بضائع عامة و 37 شاحنة و 237 ملاكي و 5 معدات ويتواجد 10 سفن علي أرصفة الموانئ.

واستقبلت ميناء سفاجا السفينة LAMAR  فارغة لشحن فوسفات قادمة من اليمن والسفينة DESTIN فارغة لشحن فوسفات قادمة من الادبية.

 

كما غادرت السفينة الحرية بحمولة 71 شاحنة و 4 ملاكي والسفينة دليلة  بحمولة 68 شاحنة و 15 ملاكي، واستقبلت ميناء نويبع السفينة سيناء ومغادرة السفينة سيناء حيث تم استقبال 37 شاحنة بحمولة 711 طن وتصدير 40 شاحنة بحمولة 179 طن و3 سيارة ملاكي 

 

كما استقبلت ميناء السويس السفينة النوي اكسبريس قادمة من جدة بحمولة 515 سيارة و5 معدات .

 

وفى سياق آخر قرر اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر، فتح باب التقديم لتقنين الوحدات البحرية الحاصلة على ترخيص (جميع الشواطئ، رحلات ساحلية)، وترغب في العمل داخل نطاق محافظة البحر الأحمر، على أن يتم تلقى الطلبات حتى 25 ديسمبر، ذلك حفاظًا على منظومة الأنشطة البحرية بالمحافظة، وتيسيرًا على أصحاب الوحدات البحرية الحاصلة على هذه التراخيص.

 

 

ومن المقرر أن يتم دراسة الطلبات وعرضها على لجنة الأنشطة البحرية، وتقوم إدارة خدمة المواطنين بالديوان العام بتلقي الطلبات، على أن يحتوى الطلب على التصاريح الصادرة لمدة سنة سابقة، التراخيص الملاحية للوحدة الصادرة من الادارة المركزية للتفتيش البحرى، شهادة القيد أو التسجيل، صورة بطاقة المالك، افادة المحميات بعدم وجود مخالفات بيئية، مكان التراكي.

 

وفى سياق آخر شهدت مدن البحر الأحمر ، حالة من الاستقرار في الطقس وسطوع للشمس ولم تحدث أي عواصف ترابية وافاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر، باستقرار حالة الطقس بمدن المحافظة، مع ظهور غيوم خفيفة بمدينتي رأس غارب وسفاجا واستمرار عمل المواني والرحلات البحرية التي تزور الجزر ومناطق الغوص والمحميات الطبيعية ويتم المتابعة مع مدن المحافظة على مدار الساعة بشأن حالة الطقس وبالمتابعة مع إدارة المرور بالبحر الاحمر، أفادت أن جميع الطرق تعمل بكافة أنحاء المحافظة.

 

كما تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالبحر الأحمر، برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، يعاونه الرائد الحسيني حلمي، من ضبط تاجر مخدرات وبحوزته 60 طربة من مخدر الحشيش، وذلك بمنطقة الأحياء شمالي مدينة الغردقة، لتوزيعها على تجار التجزئة بالغردقة باستخدام سيارة نصف نقل، واعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

البحر الأحمر مدينتي محافظ البحر الأحمر سيناء السويس سفاجا ميناء نويبع مواني ضبا الأدبية حالة الطقس المخدرات ميناء ضبط

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