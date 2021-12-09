أول دول عربية تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الخميس، تسجيل أول إصابتين بمتحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون".

ووفقا لشبكة "إل بي سي" اللبنانية، قال وزير الصحة اللبناني فراس الأبيض، إنه: "بعد تتبع الحالات الايجابية القادمة من الخارج هناك شك بوجود حالتي أوميكرون دخلتا الى لبنان".

وتابع الأبيض قائلا إن: "فحص الـ PCR أكد وجود حالتين بالتتبع الجيني، وأظهرت تعديلاً جينياً، ما يؤشر إلى إمكانية إصابة شخصين قادمين من أفريقيا بمتحور أوميكرون".

وأضاف، أن "الحالتين بصحة جيدة، وعوارضهما خفيفة ويلتزمان الحجر منذ قدومهما إلى لبنان".

وأشار وزير الصحة اللبناني إلى أن "المصابين سبق لهما أن تلقيا اللقاح المضاد لكورونا".

وكشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن توقعاتها بشأن زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، محذرة من أن الخطر الأكبر سيطال غير المطعمين.

كما دعت الصحة العالمية إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه “أوميكرون”، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

وبحسب خبراء المنظمة الأممية، فإن بعض سمات “أوميكرون”، بما في ذلك انتشاره العالمي والعدد الكبير من طفراته، تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار جائحة كوفيد-19، "لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط".

وأكدت مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، روشيل والينسكي، اليوم الخميس، أن متحور فيروس كورونا الجديد "أوميكرون" مرض خفيف في جميع الحالات التي تم اكتشافها إلى الآن، وأعراضه متوقعة كـ“السعال والاحتقان والتعب“.