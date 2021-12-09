نشرة أخبار العالم | آبي أحمد يستنجد بقادة الدول الإفريقية.. تحذير قوي من الصحة العالمية.. إسرائيل تستعد لضرب إيران

شهدت الساحة العالمية والدولية اليوم الخميس العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

الخطر الأكبر.. تحذير قوي من الصحة العالمية من زيادة في إصابات كورونا

كشفت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن توقعاتها بشأن زيادة كبيرة في عدد الإصابات بفيروس كورونا، محذرة من أن الخطر الأكبر سيطال غير المطعمين.

وكانت منظمة الصحة العالمية قد دعت، في وقت سابق من اليوم، إلى التعجيل في التطعيم في مواجهة متغيرات فيروس كورونا، مشيرة إلى أنه حتى لو كانت فعالية اللقاح أقل تجاه “أوميكرون”، يبقى التطعيم أفضل من عدمه.

وبحسب خبراء المنظمة الأممية، فإن بعض سمات “أوميكرون”، بما في ذلك انتشاره العالمي والعدد الكبير من طفراته، تشير إلى أنه يمكن أن يحمل تأثيرا كبيرا على مسار جائحة كوفيد-19، "لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط".

وأشار خبراء منظمة الصحة العالمية إلى أنه في جنوب إفريقيا، يتزايد عدد حالات “أوميكرون”، فيما يكون انتقال “دلتا” منخفضا جدا، لذلك كانت المنافسة بين المتغيرين قليلة.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبرييسوس: "بدأنا الآن في رؤية صورة متسقة للزيادة السريعة في انتقال العدوى، على الرغم من أن المعدل الدقيق للزيادة بالنسبة للمتغيرات الأخرى لا يزال صعبا في الوقت الحالي".

وأضاف: "لذلك سيكون من المهم رصد ما يحدث في جميع أنحاء العالم بعناية، لفهم ما إذا كان بإمكان أومكيرون أن يتفوق على دلتا”.

وطالب جميع الدول بزيادة وسائل الرصد والفحوص ووضع التسلسل الجيني، محذرا من أن "أي تساهل الآن سيكلف أرواحا".

استعدادا لضرب إيران.. إسرائيل تجري تدريبات ضخمة بالمتوسط

أفادت قناة "كان" بأن الجيش الإسرائيلي سيجري تدريبات واسعة النطاق فوق البحر الأبيض المتوسط ​​في الربيع المقبل مع عشرات الطائرات التي تحاكي تنفيذ ضربة ضد البرنامج النووي الإيراني.

وفقا لتقرير القناة الإسرائيلية، فإن هذه التدريبات، ستكون واحدة من أكبر التدريبات التي أجراها سلاح الجو الإسرائيلي على الإطلاق، والتي ستشارك فيها عشرات الطائرات، بما في ذلك مقاتلات F-15 وF-35 وF-16 وطائرات التجسس Gulfstream G550 و طائرات للتزود بالوقود.

وأوضح أن الطائرات ستجري التدريبات على مسافات بعيدة فوق البحر الأبيض المتوسط ​​لمحاكاة المسافة (أكثر من 1000 كيلومتر) التي ستحتاجها لتوجيه ضربة ضد المنشآت النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن من المقرر إجراء التمرين في غضون ستة أشهر تقريبا.

ويأتي هذا التقرير، في وقت صعد المسئولون الإسرائيليون خطابهم ضد إيران، بما في ذلك التهديد باتخاذ إجراء أحادي الجانب ضد طهران.

بعد عودته لمكتبه.. آبي أحمد يستنجد بقادة الدول الإفريقية

ويحاول آبي أحمد، من خلال محادثاته، كسب دعم دولي وإقليمي في حربه مع جبهة تيجراي.

وقال آبي أحمد عبر تويتر: “كعضو مؤسس في كل من الأمم المتحدة ومنظمة الوحدة الإفريقية، إثيوبيا كانت من دعاة التعددية المتجذرة في احترام السيادة الوطنية.. لقد أجريت مناقشات هاتفية مثمرة مع وأنطونيو جوتيريش ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، بشأن القضايا الحالية”.

وجاء ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه جبهة تحرير تيجراي عن ضربة قاتلة إلى عدة آلاف من الجيش الإثيوبي.

وكانت هيئة الإذاعة والتليفزيون الإثيوبية قد أعلنت، أمس الأربعاء، عودة رئيس الوزراء إلى تولي مهامه في أديس أبابا بعد انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية في تيجراي.

وقال رئيس الوزراء الإثيوبي: "عدت إلى مكتبي في أديس أبابا لفترة مؤقتة، والعمليات العسكرية ستتواصل ضد جبهة تحرير تيجراي".

وزعم آبي أحمد، أن المرحلة الأولى من الحرب في تيجراي قد اكتملت بتحرير معظم المدن التي كانت تحت سيطرة جبهة تحرير بإقليم أمهرة.

وكان آبي أحمد قد نقل بعض صلاحياته إلى نائبه، قبل توجهه إلى جبهة القتال ضد القوات المتمردة التي تواصل تقدمها نحو العاصمة أديس أبابا.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، أكدت جبهة تحرير شعب تيجراي اقتراب حسم المعركة في إثيوبيا والإطاحة بنظام رئيس الوزراء آبي أحمد.

ولا تزال المواجهات العسكرية جارية على عدة جبهات بإقليم أمهرة وعفر بين الجيش الإثيوبي وقوات للإقليمين، ضد جبهة تحرير تجراي، وذلك بعد مرور عام من اندلاع الصراع بين الجبهة والجيش الإثيوبى والقوات الموالية له فى الإقليم الشمالى تيجراي.

