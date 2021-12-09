وزير الطيران يكشف مفاجأة جديدة لأطفال "قادرون باختلاف" غداً ..فيديو

قال الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، إن اليوم هو تحقيق لأمنيات أبطال "قادرون باختلاف"، معقباً: "ولادنا من ذوي الهمم منورنا اليوم في أكاديمية مصر للطيران .. وأكاديمية مصر للطيران تعتبر صرحا مصريا شامخا".

وأضاف محمد منار في خلال لقائه على فضائية "اكسترا نيوز"، أن أكاديمية مصر للطيران تقوم بتدريب كافة أنواع الطيران، من مهندسين، أو طيارين، أو مضيفات، ومضيفين، ولغات.

وتابع وزير الطيران المدني قائلاً: "احنا النهاردة نظمنا الاحتفالية دي لأولادنا من ذوي الهمم عشان يجيوا يتعرفوا على مجالات الطيران .. هم عندهم شغف وحب للمعرفة".

وواصل محمد منار قائلاً: "هنخليهم يلفوا لفة النهاردة في كافة أركان الأكاديمية، عشان يتفرجوا على الأنشطة ويتابعون الأجهزة وإن شاء الله تعجبهم".

وكشف وزير الطيران عن عمل رحلة غداً لـ أطفال "قادرون باختلاف"، إلى محافظة الأقصر، معقباً: "عشان يتفرجوا على مقاصدنا السياحية في الجو المشمس ويرجعوا إن شاء الله".