قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قفزة كبيرة .. برميل النفط يتجاوز 110 دولارات مع تعثر آمال إنهاء حرب إيران
نائب يكشف واقعة هروب أب بابنه أثناء تنفيذ حكم رؤية ويطالب بتشديد الإجراءات
وزير التعليم يصطحب رئيس جامعة هيروشيما في زيارة لمدرسة الأورمان
رئيس حماية المستهلك: تنفيذ 1358 حملة أسفرت عن ضبط 3475 قضية متنوعة
الرئيس السيسي يهنئ تنزانيا بمناسبة الاحتفال بذكرى يوم الاتحاد
أطول إجازة مقبلة.. موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى 2026
مأزق بلا حسم.. إدارة ترامب تخشى الغرق في صراع مجمد مع إيران
موعد عيد الأضحى 2026 فلكيًا.. ووقفة عرفات في هذا اليوم
البورصة أجازة 3 أيام.. تعطيل التداول الخميس 7 مايو بمناسبة عيد العمال
هل يشعل مضيق هرمز أزمة جديدة في أسواق الطاقة العالمية؟
أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز منذ الإغلاق.. كسر للحصار أم اختبار هش؟
الرئيس السيسي: توافق مع اليابان للتوصل إلى تسوية أزمة إيران لتجنبب دول المنطقة تبعات التصعيد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين

إسلام مقلد

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بعثة منتخب اليابان للناشئين، وذلك في إطار المعسكر الودي الذي يخوضه المنتخب الياباني في القاهرة حاليًا. 

وخلال اللقاء، أعرب ممثلا البعثة اليابانية "كين تو" و"ساي تا" عن عميق شكرهما وتقديرهما للأمين العام للاتحاد، الدكتور مصطفى عزام، على حسن الاستقبال وتذليل جميع العقبات لتنظيم هذا المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر. 

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الروابط الرياضية بين الاتحادين المصري والياباني، خاصة في ظل التحضيرات المكثفة التي يخوضها كلا المنتخبين للمشاركة في البطولات القارية الكبرى.

وأكدت البعثة اليابانية أن اختيار مصر لإقامة هذا المعسكر لم يأتِ من فراغ، بل لكونها تمثل أفضل بيئة إعداد ممكنة للاستحقاقات الدولية المقبلة. 

وأشارت البعثة إلى أن جودة الملاعب والمرافق الرياضية بمركز المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى قوة الاحتكاك الفني مع المنتخب المصري، ستسهم بشكل كبير في رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين. 

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الياباني نظيره المصري مواليد 2009 في مباراة ودية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 29 أبريل الحالي، كجزء من برنامج التحضير المتبادل بين الطرفين.

وتستهدف البعثة اليابانية من خلال هذه الوديات تحقيق أقصى استفادة فنية قبل خوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 سنة لعام 2026، والتي من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية في نسختها الحادية والعشرين. 

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب اليابان للاستفادة من تجربة اللعب في الأجواء العربية والتعود على أسلوب اللعب التنافسي القوي، خاصة وأن النسخ السابقة شهدت تقاربًا كبيرًا في المستوى. 

وفي المقابل، يستغل المنتخب الوطني، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني هذه المواجهة كبروفة نهائية قبل السفر للمغرب للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين الشهر المقبل.

الاتحاد المصري لكرة القدم منتخب اليابان منتخب اليابان للناشئين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

ارتفعت عالمياً.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر بعد الزيادة

إجازة

3 أيام إجازة متواصلة بأمر الحكومة.. مفاجأة للموظفين في شهر مايو

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم .. قفزة مفاجئة في البنوك الآن

سعر الذهب

بعد هبوط 700 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم .. ارتفاع الدواجن البيضاء وهبوط البيض

الأهلي والزمالك

غيابات تضرب القمة.. الأهلي والزمالك في اختبار صعب قبل موقعة الحسم بالدوري

الاهلي

شبانة لرئيس الكاف: شوف حل.. الأهلي لن يشارك في دوري الأبطال

موعد صرف مرتبات مايو

قبل عيد الأضحى ولا بعده؟.. موعد صرف مرتبات مايو رسميًا بعد قرار المالية

ترشيحاتنا

الزمالك

عبدالواحد السيد يوجّه رسالة للاعبي الزمالك: الدوري لسه منتهاش

الأهلي

الأهلي يستعيد 3 نجوم أمام الزمالك في الدوري

محمد العدل

محمد العدل: سيظل الأهلي فوق الجميع مهما حاولتم

بالصور

اوعي تحطها في الإيرفراير.. أطعمة شهيرة ممكن تدمّر جهازك وتعرّض صحتك للخطر

الايرفراير
الايرفراير
الايرفراير

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ
حيل هتساعد في تسوية الأكل سريعًا.. طرق ذكية توفّر وقتك في المطبخ

صدمة لعشاقها.. علامة كبرى تودع سيارتها الشهيرة للأبد

كرايسلر
كرايسلر
كرايسلر

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية تدمر أعصابك في صمت

مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت
مش بس السكر.. 5 أطعمة يومية بتدمر أعصابك في صمت

فيديو

وزارة الصحة ترد على تامر حسني

وزارة الصحة ترد على تامر حسني وتقضي على الفتنة الغذائية

ديو شيرين وحماقي

شيرين وحماقي.. تفاصيل أول ديو يجمع النجمين يكشفها مدير أعمالها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب : أربعون عاماً من الرصد .. والعرب في قلب الإعصار

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن: الشرق الأوسط على حافة الاشتعال… ومصر تتحرك بالعقل لا بالصوت

ماريان جرجس

د.ماريان جرجس: من إسلام آباد إلى نيقوسيا.. رسائل تتجاوز العواصم

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : أسماء الله الحسنى .. بين قدسيتها وسوء الاستخدام في الأسواق

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: محاولات اغتيال ترامب.. دلائل هبوط شعبيته

المزيد