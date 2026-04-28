مصطفى عزام يستقبل بعثة منتخب اليابان للناشئين

استقبل الاتحاد المصري لكرة القدم، بعثة منتخب اليابان للناشئين، وذلك في إطار المعسكر الودي الذي يخوضه المنتخب الياباني في القاهرة حاليًا.

وخلال اللقاء، أعرب ممثلا البعثة اليابانية "كين تو" و"ساي تا" عن عميق شكرهما وتقديرهما للأمين العام للاتحاد، الدكتور مصطفى عزام، على حسن الاستقبال وتذليل جميع العقبات لتنظيم هذا المعسكر بمركز المنتخبات الوطنية بمدينة السادس من أكتوبر.

وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الروابط الرياضية بين الاتحادين المصري والياباني، خاصة في ظل التحضيرات المكثفة التي يخوضها كلا المنتخبين للمشاركة في البطولات القارية الكبرى.

وأكدت البعثة اليابانية أن اختيار مصر لإقامة هذا المعسكر لم يأتِ من فراغ، بل لكونها تمثل أفضل بيئة إعداد ممكنة للاستحقاقات الدولية المقبلة.

وأشارت البعثة إلى أن جودة الملاعب والمرافق الرياضية بمركز المنتخبات الوطنية، بالإضافة إلى قوة الاحتكاك الفني مع المنتخب المصري، ستسهم بشكل كبير في رفع الجاهزية البدنية والفنية للاعبين.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب الياباني نظيره المصري مواليد 2009 في مباراة ودية، يوم الأربعاء المقبل، الموافق 29 أبريل الحالي، كجزء من برنامج التحضير المتبادل بين الطرفين.

وتستهدف البعثة اليابانية من خلال هذه الوديات تحقيق أقصى استفادة فنية قبل خوض منافسات بطولة كأس آسيا تحت 17 سنة لعام 2026، والتي من المقرر أن تستضيفها المملكة العربية السعودية في نسختها الحادية والعشرين.

ويسعى الجهاز الفني لمنتخب اليابان للاستفادة من تجربة اللعب في الأجواء العربية والتعود على أسلوب اللعب التنافسي القوي، خاصة وأن النسخ السابقة شهدت تقاربًا كبيرًا في المستوى.

وفي المقابل، يستغل المنتخب الوطني، بقيادة حسين عبداللطيف، المدير الفني هذه المواجهة كبروفة نهائية قبل السفر للمغرب للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية للناشئين الشهر المقبل.