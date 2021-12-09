توتر روسي فرنسي فوق البحر الأسود | تفاصيل

قال الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إن مقاتلتين روسيتين تتبعتا طائرتين حربيتين وطائرة صهريج لتزويد الطائرات بالوقود فوق البحر الأسود.

ويعد الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

وكانت طائرة حربية روسية لازمت طائرتين حربيتين فرنسيتين، الأربعاء، فيما قالت موسكو إنه "تحرك لمنع الطائرات الحربية الفرنسية من دخول المجال الجوي الروسي".

وهذه الحوادث ليست نادرة لكنها تأتي وسط توترات بين الغرب وروسيا في المنطقة.



وقال الكولونيل باسكال إياني المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية لـ"رويترز"، إن "الطائرات الفرنسية كانت تنفذ مهمة استطلاعية لحلف شمال الأطلسي بما يتفق مع الأعراف الدولية".