عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توتر روسي فرنسي فوق البحر الأسود | تفاصيل

توتر روسي فرنسي فوق
توتر روسي فرنسي فوق البحر الأسود

قال الجيش الفرنسي، اليوم الخميس، إن مقاتلتين روسيتين تتبعتا طائرتين حربيتين وطائرة صهريج لتزويد الطائرات بالوقود فوق البحر الأسود.

ويعد الحادث هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، في المجال الجوي الدولي فوق البحر الأسود.

فرنسا.. إغلاق 3000 فصل في المدارس الابتدائية بسبب كورونا

الرياضة بعيدة عن السياسة.. فرنسا ترفض مقاطعة أولمبياد بكين

وكانت طائرة حربية روسية لازمت طائرتين حربيتين فرنسيتين، الأربعاء، فيما قالت موسكو إنه "تحرك لمنع الطائرات الحربية الفرنسية من دخول المجال الجوي الروسي".

وهذه الحوادث ليست نادرة لكنها تأتي وسط توترات بين الغرب وروسيا في المنطقة.


وقال الكولونيل باسكال إياني المتحدث باسم القوات المسلحة الفرنسية لـ"رويترز"، إن "الطائرات الفرنسية كانت تنفذ مهمة استطلاعية لحلف شمال الأطلسي بما يتفق مع الأعراف الدولية".

روسيا فرنسا البحر الأسود موسكو باريس

ترشيحاتنا

قرارات جديدة.. أسماء أعضاء لجنة كورونا الجدد ودورهم في مواجهة الأوبئة

وزير الطيران: تنظيم رحلة غدا لٱطفال قادرون باختلاف إلى طريق الكباش.. فيديو

الهيئة الملكية الأردنية للأفلام تسحب "أميرة" من سباق الأوسكار

توتر روسي فرنسي فوق البحر الأسود | تفاصيل

ضم وزيري الطيران والثقافة ومستشار الرئيس للصحة إلى لجنة أزمة كورونا

أمر تفعله خلال الشتاء يدخلك الجنة ويجعل بيتك فى حماية الله

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعليق قوي من ميدو بعد إيقاف مدرب الأهلي بفرمان من الخطيب

شاهد.. لحظة النطق بالحكم على سفاح الإسماعيلية

كواليس جلسة ضياء السيد العاصفة مع أحمد رفعت في المنتخب

أول دول عربية تسجل إصابات بمتحور كورونا الجديد "أوميكرون"

الحكومة: بدء تطعيم 370 ألف مواطن تخلفوا عن تلقي الجرعة الثانية لكورونا اعتبارًا من الغد

صدمة لـ الأهلي.. كاف يحسم الجدل بشأن تعديل موعد أمم أفريقيا

موعد انتهاء العاصفة الترابية.. الأرصاد تطمئن المواطنين على حالة الطقس |فيديو

حقيقة الحجز على ممتلكات محمد الشناوي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من غير تكاليف.. 5 طرق بسيطة لـ تزين المنزل في رأس السنة|صور

باستخدام الذكاء الاصطناعي.. الصين تصنع مدفعا بحجم مسدس

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

لبنان .. طريقة عمل الفتوش بالباذنجان

فيديو

القضاء ينصف حلا شيحة ومعز مسعود ..وظهور الممثلة المعتزلة نورا يثير الجدل..فيديوجراف

السياسي الهادئ.. من هو أولاف شولتس خليفة ميركل في ألمانيا "فيديو"

أثار مصر المهربة.. شاهد| لحظة استلام 95 قطعة أثرية مصرية من إسرائيل

غرف فندقية ونشاط تجاري وخدمي.. تفاصيل تطوير مجمع التحرير.. فيديو

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «مهرجان الإعلام»

عبد المعطى أحمد يكتب: السبب وراء متحورات «كورونا»

د. محمد مبروك يكتب: محمد صلاح والمزايدات المستمرة

د. علاء الشال يكتب: احتواء الخلافات الأسرية

إبراهيم يوسف يكتب: صاحب الخلق العظيم

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى "10"

نهال علام

معرض العِزة

محمود دياب

والله لا أستحي أن أقول ذلك

إيمان الدربي

أيام مناهضة العنف ضد النساء

مني أحمد

قادة التنوير

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى " 9 "

د.سالم الكتبي

الاختبار الأصعب للرئيس بايدن

المستشار أسـامة الصعيدي

ثقافة الاعتذار وأخلاق الفرسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ