إقبال طلابي على ورشة العمل المجانية الأسس النفسية لنمو وارتقاء الطفل بآداب عين شمس

نظمت وحدة الخدمة النفسية التابعة لمركز الدراسات والاستشارات والتدريب بكلية الآداب بجامعة عين شمس ورشة عمل مجانية بعنوان : الأسس النفسية لنمو وارتقاء الطفل " وذلك اليوم الخميس ٩ ديسمبر ٢٠٢١ بالتعاون مع مؤسسة سما للتدريب والاستشارات .

وعقدت الورشة تحت رعاية ا.د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس ، ا.د هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ا.د مصطفى مرتضى عميد كلية الآداب وإشراف ا.د رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وشهدت الورشة إقبالا كببرا من طلاب الأقسام المختلفة بالكلية وعلى رأسهم طلاب قسم علم النفس ، واعتمدت الورشة على إطارين نظرى وعملي .

وتعددت محاور الورشة حول : المبادئ العامة لتطور الطفل، النمو النفسي واللغوى والجنسي والمعرفي والسلوكي عند الأطفال ، الصحة النفسية للطفل ، خريطة النمو ، الاستفادة من المبادئ العامة للتطور في التربية الخاصة وكيفية العمل بها .

وقامت الدكتورة هبة النادي الأستاذ المساعد بقسم علم النفس ومديرة وحدة الخدمة النفسية بشرح الجانب النظرى الذى تناول : الفرق بين النمو والنضج ، النمو بين السواء والمرض ، العوامل المؤثرة في النمو قبل الحمل وأثناءه وبعد الولادة ، والنمو الجسدي في مرحلة حديثي الولادة والرضاعة والطفولة المبكرة والمتأخرة ومهام النمو الجسدي في فترة حديثي الولادة والرضاعة والطفولة المبكرة والمتأخرة ، ومتطلبات النمو الجسمية والحسية والحركية واللغوية والمعرفية والانفعالية وأسباب انفعالات الطفل في مرحلة ما قبل المدرسة ، بينما قامت ا . رباب محمد باحثة الدكتوراه والاخصائية النفسية بالجانب العملى من خلال إجراء مسابقات بين الطلاب تهدف إلى معرفة مدى فهمهم للجانب النظرى بالإضافة إلى طرح التساؤلات وتبادل النقاش ،وفي نهاية الورشة حصل المتدربين والقائمين على نجاح الورشة على شهادات مشاركة وتقدير من المؤسسة المانحة .

كما أجرت إدارة الورشة استبيانا بعديا لتقييم مدى استفادة الطلاب من الورشة وأداء المحاضرين ، أسفر عن تأكيدهم لنجاح الورشة في تحقيق أهدافها بامتياز وعن مطالبتهم بإقامة المزيد من ورش العمل في الفترة القادمة .

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