تحطم طائرة رئيس أركان الجيش الهندي يسفر عن مقتله و12 أخرين.. تفاصيل

قال وزير الدفاع الهندي، اليوم الخميس، إن مروحية القوات الجوية الهندية، التي تحطمت بحادث أسفر عن مقتل رئيس الأركان و12 شخصا آخرين، فقدت الاتصال بمراقبي الحركة الجوية قبل سبع دقائق من سقوطها.

ووفقا لوكالة أسوشيتد برس الأمريكية، قال وزير الدفاع، راجناث سينج، في بيان للبرلمان الهندي، "لم ترسل المروحية أي نداء استغاثة قبل العثور عليها مشتعلة في منطقة غابات".

وقال سينج إن لجنة تحقيق عسكرية بدأت عملها بعد ساعات من الحادث، وذكرت تقارير إعلامية أن مسجلي الصوت والبيانات (الصندوق الأسود)، قد تم انتشالها من الموقع.

ولم يشر وزير الدفاع إلى أي استغاثة لطاقم المروحية أو سوء الأحوال الجوية في المنطقة في ولاية تاميل نادو الجنوبية حيث تحطمت المروحية.

وقال سينج إن رئيس أركان الجيش الهندي القتيل، بيبين راوات "خدم البلاد بشجاعة واجتهاد استثنائي".

وقتل رئيس أركان الجيش الهندي بيبين راوات وزوجته و11 من أفراد الجيش والقوات الجوية في حادث تحطم المروحية بجنوب البلاد أمس الأربعاء.

قالت القوات الجوية إن الناجي الوحيد، هو النقيب فارون سينج، ويعالج حاليا في مستشفى عسكري.

وكانت المروحية من طراز "إم أي 17 في 5" في طريقها من قاعدة جوية إلى كلية خدمات الدفاع بالجيش عندما تحطمت بالقرب من بلدة كونور، وهي محطة على تل في تاميل نادو. ولم يعرف على الفور سبب الحادث.

وأظهرت لقطات تلفزيونية تصاعد أعمدة دخان من الحطام، بينما حاول السكان إخماد الحريق وانتشال الجثث من بين الحطام.