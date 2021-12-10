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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الصيفية.. تعرفي على رادع طبيعي للحشرات

الطريقة الصحيحة
الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الصيفية

بعد دخول فصل الشتاء حان الوقت لتخزين الملابس الصيفية ولكن يجب قبل البدء في هذا العمل  التعرف علي الطريقة الصحيحة لتخزين الملابس الصيفية . 

اغتنم هذه فرصة لتقليص الحجم

 

قم بفرز الملابس التي لم تشعر بها في الموسم الماضي ، وتبرع بها أو قم ببيعها أو إرسالها ، بأسلوب كوندو .

اغسل ملابسك


 عليك بالتأكيد أن تفكر في غسل جميع الملابس التي تضعها بعيدًا حتى لو بدت نظيفة ، لأن نصيحة احترافية: لا تعرف أبدًا ما يمكن أن يكون على ملابسك ، والآفات تنجذب إلى الطعام والعرق أكثر من القماش نفسه

أي بقع (مهما كانت صغيرة) يمكن أن تتسبب في تغيير لون الملابس المفضلة لديك.

احصل على حاوية جيدة لنفسك


تخلص من الصناديق الكرتونية (تنجذب الآفات إلى الغراء) واذهب إلى صناديق تخزين بلاستيكية شفافة بأغطية ضيقة. وأثناء وجودنا فيه ، تخلص من أكياس التنظيف الجاف البلاستيكية أيضًا. بدلاً من ذلك ، اختر حقيبة ملابس مناسبة لأن تلك الأكياس البلاستيكية الرقيقة يمكن أن تنتج الرطوبة ، وبالتالي تدعو إلى العفن والعفن. الحقيبة التي لا تخطط لاستخدامها ليست حاوية سيئة أيضًا.

 

تأكدي من تخزين أغراضك الأكثر رقة أو تنظيمًا على علاقات مبطنة ( وداعًا للشماعات السلكية) ، وعلقي التنانير من حزام الخصر مع شماعات التنورة ، وعلق البنطال لتجنب ثبات التجاعيد.

 

حماية ضد العث


منع العثة. إنه شيء حقيقي. يمكنك الذهاب إلى الطريق التقليدي وشراء بعض كرات النفتالين ، أو السير في الطريق الأكثر طبيعية وتخزين ملابسك بخشب الأرز. أيًا كانت الطريقة ، تأكد فقط من أن كرات النفتالين وخشب الأرز لا تلامس ملابسك مباشرة وتأكد من وضع ملابسك في حاوية مغلقة.


وصفة سهلة للمحافظة علي الملابس الصيفية أثناء التخزين 
 

تتعرض الملابس المخزنة للآفات مثل العث والخنافس ماكرة ، وفي بعض الأحيان يتمكنون من شق طريقهم إلى مخازنك ، حتى لو كنت تعتقد أن الصناديق مغلقة بإحكام.

لهذا السبب ، من الأفضل تضمين طارد العث في كل حاوية من الملابس - أحد أكثر الخيارات أمانًا هو الأرز ، وهو رادع طبيعي للحشرات. ستترك ملابسك برائحة منعشة أيضًا

هذه المجموعة من كرات الأرز مصنفة بدرجة عالية ، وبأسعار معقولة جدًا ، وخالية من المواد الكيميائية ، ومع 50 كرة ، يمكنك تغطية الكثير من الأرض بإضافة 3-4 كرات إلى كل سلة (يجب أن تقوم 1-2 بالخدعة لحقيبة الملابس

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