تموين قنا يضبط ٤٦٨ زجاجة زيت مشتبه في صلاحيتها

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بـ قنا ، حملة مكبرة لضبط الأسواق ومنافذ ، بعدد من مراكز المحافظة، اليوم الخميس ، تمكنت خلالها من ضبط ٢٨ مخالفة متنوعة، تنفيذاً لتعليمات وزير التموين والتجارة الداخلية ضبط الأسواق.



وقال أحمد السيد، وكيل وزارة التموين بـ قنا ، إن إدارة تموين قوص ضبطت ٣٩ كرتونة زيت بإجمالي ٤٦٨ زجاجة مشتبه في صلاحيتها وتغير لونها ، فتحرر عن ذلك محضر رقم ٢٠٥٢٧ جنح ا.د.ط قوص ومخالفة القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ الخاص بقمع الغش والتدليس .

و تابع السيد ، كما ضبطت إدارة قوص ٢٦ شيكارة رده خشنة زنة الشيكاره ٤٠ كجم و ١٥ شاحن موبايل جميعهم مجهول المصدر وتحرر عن ذلك محاضر أرقام ٢٠٥٢٨ و٢٠٥٢٩ جنح ا.د.ط قوص ومخالفة القرار الوزارى رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ ، كما حررت إدارة قوص التموينية محضر رقم ٢٠٥٢٦ جنح ا.د.ط قوص ، لمخبز سياحي يعمل بدون ترخيص ومخالفة القرار رقم ٧١٢ لسنة ١٩٨٧ .

و أضاف وكيل وزارة التموين بـ قنا ، فيما ضبطت إدارة تموين نجع حمادى، نصف طن أرز و١٠ علبة دهانات و ٤ جركن دهانات، جميعها مجهولة المصدر، و تحرر عن ذلك محاضر أرقام ٢٣٠٦٢ و٢٢٨٥٣و٢٢٨٥٤ جنح ا.د.ط نجع حمادي ومخالفة القرار الوزاري رقم ١١٣ لسنة ١٩٩٤ .

و أشار السيد ، إلى أن إدارة تموين فرشوط ضبطت ٢٢٠ كرتونه سمن و٤٠ شيكارة دقيق فاخر و٦٥ لفة أرز، غير محتفظ لها بفواتير وتحرر عن ذلك محاضر أرقام ٦٤٥٣و٦٥٠٤و٦٥٠٥ ومخالفة القانون رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٠ .