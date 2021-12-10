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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

ناسا تنجح في إطلاق مستكشف النجوم الجديد إلى الفضاء

ناسا
ناسا

أطلقت وكالة ناسا NASA، صباح أمس الخميس، بعثتها الفضائية الجديدة لتبدأ مهمتها المخصصة لدراسة النجوم والأجسام الفضائية.

ووفقا لما ذكرته شبكة "cnn" الإخبارية، انطلق القمر الصناعي التابع لوكالة ناسا المسمى SpaceX Falcon 9 بنجاح، في الساعة 1 صباحا بالتوقيت الشرقي، صباح يوم الخميس، من مركز كينيدي للفضاء التابع لناسا في فلوريدا.

 

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بعثة فضائية من ناسا لفهم الأجسام الكونية المتطرفة


وأوضحت الوكالة الفضائية، أن مهمتها الجديدة تشمل المختبر الفضائي الجديد Imaging X-ray Polarimetry Explorer أو IXPE، والذي يستخدم لقياس الأشعة السينية الصادرة عن الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية.

وتحمل المركبة الفضائية، وهي جهد تعاوني بين وكالة ناسا ووكالة الفضاء الإيطالية، ثلاثة تلسكوبات متشابهة، وسيكون القمر الصناعي قادرا على رؤية جانب غالبا ما يتم تجاهله من مصادر الأشعة الكونية يسمى الاستقطاب.

ويمكن أن يساعد استخدام IXPE لدراسة استقطاب الأشعة السينية الكونية العلماء على فهم أفضل لبقايا النجوم المتفجرة، مثل الثقوب السوداء والنجوم النيوترونية، وبيئاتها وكيفية إنتاجها للأشعة السينية، وكما يمكن أن يكشف هذا المنظور للأجسام الكونية المتطرفة أيضًا عن إجابات لأسئلة أساسية أكبر حول الفيزياء.


وتبعا للمعلومات المتوفرة فإن جهاز ناسا الفضائي الجديد يزن نحو 325 كليو، وستتكلف المهمة الفضائية الجديدة نحو 188 مليون دولار، وفقا لبيان سابق لوكالة ناسا.

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