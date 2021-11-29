ناسا تحذر.. كويكب عملاق يصطدم بالأرض اليوم

سيشهد كوكب الأرض اليوم ارتطام وتحطم من قبل كويكب يبلغ ارتفاعه 430 قدمًا تم تحديده عام 1994 WR12K ، وكانت ناسا قد راقبت الحطام الفضائي الذي يقترب بشدة من كوكبنا، وتبين أنه سيصطدم بالأرض اليوم الإثنين.

تم اكتشاف صخرة الفضاء الضخمة ، والتي تزيد في حجمها من ملعب كرة القدم الأمريكية ، من قبل عالمة الفلك الأمريكية كارولين إس شوميكر في مرصد بالومار في 28 نوفمبر 1994.

حتى عام 2016 ، تم إدراجه ضمن مخاطر التأثير على الأرض من قبل مركز JPL لدراسات الأجسام القريبة من الأرض (CNEOS) ، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

ويقدر علماء الفلك التابعون لوكالة ناسا أنه في حالة إصابة 1994 WR12 بالأرض ، فإن التأثير سينتج طاقة بما يعادل 77 ميجا طن من مادة تي إن تي - أقوى مرة ونصف من قنبلة القيصر ، أكبر سلاح نووي تم اختباره على الإطلاق.

نحن بأمان الآن ، على الرغم من أنه من المتوقع أن يمر WR12 1994 بالأرض على مسافة 3.8 مليون ميل اليوم الاثنين، ومن المحتمل أن يدخل كويكب كبير الغلاف الجوي للأرض عاجلاً أم آجلاً.



وقدم بروفيسور نصيحة للناس بالتركيز عندما يلاحظون أمرًا غريبًا قادم من السماء، فقد وقعت الكثير من الإصابات في تشيليابينسك ضربة نيزك في روسيا في عام 2013 ، لم ينظر الناس بشكل غير معقول إلى هذه الكرة النارية الهائلة المشتعلة في السماء ، والتي كان سطوعها أساسًا سطوع الشمس بحلول الوقت أخيرًا ، تسبب في الكثير من الضرر في شبكية العين لذا تأكد من أنك لا تنظر إليها بشكل صحيح.