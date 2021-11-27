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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

علماء يتوصلون لـ حل لغز محيرعن مقبرة توت عنخ آمون

صدى البلد

استحوذت الحيرة على عقول علماء الآثار وعلماء المصريات، بسبب لغزًا غامض دار حول مقبرة توت عنخ أمون ولكن تم حله مؤخرًا عندما اقترح علماء المصريات أن خليفته الملك " آي" قد قام بتغيير مقبرة الملك توت عنخ آمون.

كان توت عنخ آمون واحد من أشهر ملوك مصر القديمة، فقد حكم توت عنخ آمون لمدة تسع سنوات تقريبًا، بعد أن اعتلى العرش في سن الثامنة أو التاسعة من عمره خلفًا لوالده اخناتون.

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وتوفي توت عنخ آمون في سن صغير، وبعد قرون وسنوات طويلة على وفاته عثر عالم الآثار البريطاني هوارد كارتر على قبره في 4 نوفمبر 1922.

تم تجاهل مقبرة توت عنخ آمون ، وبقيت سليمة تمامًا، ويبرر علماء المصريات إن هذا يرجع إلى أن قبر توت لم يكن شيئًا مميزًا، لقد كان صغيرًا ومتواضعًا إلى حد ما نظرًا للمكانة والهيبة التي كانا يشغلانها في مصر القديمة.

أثارت حالة المقبرة السؤال عن سبب عدم ملاءمة قبر الفرعون العظيم للملك علماء المصريات لعقود، حتى اعتقدت علياء إسماعيل ، عالمة المصريات التي ظهرت خلال الفيلم الوثائقي لناشيونال جيوغرافيك ، "كنوز مصر المفقودة" أنها اكتشفت سبب ذلك.

كان خليفة توت عنخ آمون الملك  "أي " قد أبعده عمليا عن تاريخ مصر ، ووضع جسده إلى قبر صغير سيء الزخرفة.

عند فحص قبر"آي" بحثًا عن أدلة ، أشارت علياء إسماعيل إلى جدار مليء بأعمال فنية لقردة البابون ، وقالت: "اختار كل من توت وآي نفس الرسوم".

وأكدت أن مقابر آي وتوت عنخ آمون متشابهة بشكل غريب ، مما يشير إلى أن هناك يدًا مشتركة كانت تعمل في كليهما.

ومع ذلك ، فإن قبر آي فقط هو الذي يصلح لفرعون، وقالت علياء إسماعيل: إنها تشبه إلى حد بعيد مقبرة توت عنخ آمون  الأسلوب ، والعمل الفني ، والتابوت الحجري، لكن مقبرة آي أكبر من مقبرة توت عنخ آمون بكثير".

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وأشار الراوي إلى أن: "الأسلوب الفني للمقابرتين يوحي بأن آي قد يكون مسؤول عن تزيين كليهما"، فيما يشتبه المحققون الآن في أنه عندما توفي توت عنخ آمون شابًا بشكل غير متوقع ، لم تكن المقبرة الفخمة التي أمر بها لنفسه قد اكتملت.

يقولون إنه من الممكن أن يكون آي قد اغتنم الفرصة وأمر بدفن توت في قبر أصغر، وهكذا مع رحيل توت عنخ آمون وقبل أن يتمكن أي منافس من معارضته، توج آي نفسه فرعونًا وأصدر مرسوماً أنه عندما يموت ، سيأخذ قبر توت عنخ آمون.

وأضافت السيدة إسماعيل: "آي دفن توت عنخ آمون في المقبرة الأصغر ، حتى يكون لديه القبر الأكبر لنفسه، فهذا هو القبر الذي كان معدا لتوت عنخ آمون ، قبر آي".
وعلى الرغم من المقبرة الصغيرة إلا التابوت الخاص بـ توت عنخ آمون  مصنوعًا من الذهب الخالص  ويعد إعجوبة حتى الآن، وهو يحتوي على مومياء الملك الصبي ، توت عنخ آمون ، المحفوظة في الظلام لأكثر من 3000 عام.

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