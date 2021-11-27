عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تفعل كما كان يفعل زوجي الراحل.. سيدة تتزوج من بقرة

صدى البلد

توفي الزوج وباتت الزوجة تتأمل عودته إلى الحياة مرة أخرى إلى أن شعرت بأن أحد الحيوانات تحمل روح الزوج، وأقدمت الزوجة على الزواج من بقرة بعد أن قبلتها واقتنعت أن الحيوان هو زوجها الميت بالفعل.

يُظهر مقطع فيديو غريب للزوجة "خيم هانج" البالغة من العمر 74 عامًا، وهي تعيش مع عريسها البقري في منزلها في مقاطعة كراتي شمال شرق كمبوديا.

txt

اتهامات تلاحق الأمير ويليام .. "بي بي سي" تعادي العائلة المالكة بـ فيلم وثائقي جديد

txt

جسد مليئ بالإصابات.. كلب يهاجم صاحبته بشراسة

لم يهز يقين "خيم" أبدًا فهي مقتنعة تمام الاقتناع بأن هذه البقرة لها نفس شخصية زوجها المتوفى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

على الرغم من أن الفيديو لم يظهر حفل الزفاف ، إلا أن العديد من القرويين زعموا أنهم حضروا حفل الزفاف ، حسبما ذكرت صحيفة صن.

تعيش البقرة حاليًا في منزل "خيم" المكون من طابق واحد حيث تستحم بشكل مناسب وتسمح لها بالنوم على نفس الوسائد التي كان ينام معها زوجها الراحل "تول خوت" الذي توفي في العام السابق.

txt

إيلون ماسك يستعمر الفضاء بـ قواعد دائمة في المريخ والقمر

txt

أزمة وصدمة.. آباء يعرضون فتياتهن في عمر الشهور للزواج

وتعتقد خيم أن روح زوجها سكنت في هذه البقرة لقيامها بنفس التصرفات الذي كان زوجها الراحل يقوم بها، وكانت الأرملة مقتنعة بأن زوجها ولد من جديد.

وقالت لرويترز: "أعتقد أن البقرة هي زوجي لأن كل ما يفعله ... هو بالضبط نفس الطريقة التي كان يعمل بها زوجي عندما كان على قيد الحياة".

الزوجة الزوج بقرة الحيوان زوجها الميت

موضوعات متعلقة

اتهامات تلاحق الأمير ويليام .. "بي بي سي" تعادي العائلة المالكة بـ فيلم وثائقي جديد

جسد مليئ بالإصابات.. كلب يهاجم صاحبته بشراسة

إيلون ماسك يستعمر الفضاء بـ قواعد دائمة في المريخ والقمر

أزمة وصدمة.. آباء يعرضون فتياتهن في عمر الشهور للزواج

بسعر خيالي.. شركة تنظم رحلة لزيارة سفينة تيتانيك في قاع المحيط

مهمة لإنقاذ الأرض.. ناسا تستعد لـ تجربة فضائية هي الأولى عالميا

الحاجة أم الاختراع.. ابتكار هاتف ذكي مخصص للكلاب

يحتفل به جوجل اليوم.. قصة حياة الشاعر السوداني محمد الفيتوري في سطور

ترشيحاتنا

وزير قطاع الأعمال: 150 مليون جنيه تكلفة تطوير محلج الزقازيق المطور

انقطاع الكهرباء عن عشرات الآلاف من السكان في بريطانيا بسبب العاصفة "أروين"

نعتذر للجماهير.. حمدي النقاز يتحدث عن هزيمة أهلي جدة أمام النصر

ضبط مقاول بالقاهرة صادر ضده أحكام غرامات بأكثر من 285 مليون جنيه

اللجنة الوطنية تطلق حملة احميها من الختان فى 10 محافظات

من مدريد .. رئيس البرلمان العربي يعلن عن مبادرة فعالة للقضاء على الإرهاب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العظمى 35 وموجة أمطار .. تحذير طارئ من الأرصاد |فيديو

عمرو أديب.. الدنيا مقلوبة بسبب ظهور متحور جديد لفيروس كورونا فائق الانتشار

لأول مرة.. التأمينات تزف بشرى سارة لـ العمالة غير المنتظمة

أوميكرون يثير الرعب عالميا ..منظمة الصحة العالمية تنتفض ومصر تتخذ إجراءات عاجلة

الصحة: اللقاح والكمامة والتباعد البدني وغسل اليدين أدوات رئيسية لمنع الإصابة بكورونا

معجزات قيام الليل والدعاء.. 9 كلمات ترددها خلفك الملائكة

مصل جديد ضد أوميكرون خلال أسابيع| 6 قرارات مصرية لمنع تسربه

زيادة 15%.. مفاجأة حول زيادة الحد الأدنى للمعاشات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد احتفالية طريق الكباش.. محمد حماقي يتألق في إكسبو دبي

تفتح قلبها وخزائن أسرارها | فاطمة عيد في ضيافة صدى البلد

نشرة المنوعات.. وفاة أكبر عجوز في العالم.. عروس تستبدل عريسها بـ مانيكان.. وبيع مخطوطة آينشتاين بـ 200 مليون جنيه

مقطع مرعب.. شاهد ثعبان كوبرا أسود يشرب من كوب ماء| فيديو

فيديو

يحاسبه الله تعالى على ما فعله.. أفعال محرمة يرتكبها الزوج بعد الطلاق

طوارئ ومنع سفر.. ظهور متحور جديد خطير لـ كورونا

الناس شاغلة نفسها وماتعرفش حاجة.. تعليق من "بيج رامي" على زواجه الثاني

كليب إباحي .. بلاغ يتهم محمد رمضان بنشر فيديو مخل "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

هويدا دويدار تكتب: «التعدد .. مسئولية»

الدكتور صابر حارص يكتب: المرأة التي رباها الرب خير من التي رباها الأب

أماني عبدالعال تكتب: مناهضة العنف ضد المرأة

أحمد فرغلي رضوان يكتب : نقابة الموسيقيين .. غناء وإصلاح

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (13)

إيمان الدربي

تشارلز وزوجته في مصر

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

اﻟﻤﺰﻳﺪ