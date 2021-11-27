تفعل كما كان يفعل زوجي الراحل.. سيدة تتزوج من بقرة

توفي الزوج وباتت الزوجة تتأمل عودته إلى الحياة مرة أخرى إلى أن شعرت بأن أحد الحيوانات تحمل روح الزوج، وأقدمت الزوجة على الزواج من بقرة بعد أن قبلتها واقتنعت أن الحيوان هو زوجها الميت بالفعل.

يُظهر مقطع فيديو غريب للزوجة "خيم هانج" البالغة من العمر 74 عامًا، وهي تعيش مع عريسها البقري في منزلها في مقاطعة كراتي شمال شرق كمبوديا.

لم يهز يقين "خيم" أبدًا فهي مقتنعة تمام الاقتناع بأن هذه البقرة لها نفس شخصية زوجها المتوفى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

على الرغم من أن الفيديو لم يظهر حفل الزفاف ، إلا أن العديد من القرويين زعموا أنهم حضروا حفل الزفاف ، حسبما ذكرت صحيفة صن.

تعيش البقرة حاليًا في منزل "خيم" المكون من طابق واحد حيث تستحم بشكل مناسب وتسمح لها بالنوم على نفس الوسائد التي كان ينام معها زوجها الراحل "تول خوت" الذي توفي في العام السابق.

وتعتقد خيم أن روح زوجها سكنت في هذه البقرة لقيامها بنفس التصرفات الذي كان زوجها الراحل يقوم بها، وكانت الأرملة مقتنعة بأن زوجها ولد من جديد.

وقالت لرويترز: "أعتقد أن البقرة هي زوجي لأن كل ما يفعله ... هو بالضبط نفس الطريقة التي كان يعمل بها زوجي عندما كان على قيد الحياة".