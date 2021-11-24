عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أزمة وصدمة.. آباء يعرضون فتياتهن في عمر الشهور للزواج

صدى البلد

 تعيش أفغانستان ظروف عصيبة على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، منذ أن استولت طالبان على البلاد في أغسطس، فقد ظهرت تقارير مروعة بأن الآباء الفقراء يزوجون الفتيات الصغيرات للبقاء على قيد الحياة والهرب من الديون والموت جوعاً.


وقالت اليونيسف الأسبوع الماضي إن هناك تقارير موثوقة عن أسر تعرض بناتًا لا تتجاوز أعمارهن 20 يومًا للزواج في المستقبل مقابل المهر، من المقرر أن تصبح أفغانستان أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقًا لوكالات الأمم المتحدة.

txt

بسعر خيالي.. شركة تنظم رحلة لزيارة سفينة تيتانيك في قاع المحيط

txt

مهمة لإنقاذ الأرض.. ناسا تستعد لـ تجربة فضائية هي الأولى عالميا

وقالوا إن الملايين على شفا المجاعة ، و 97 في المائة من الأسر في البلاد قد تقع تحت خط الفقر بحلول منتصف العام المقبل.، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

كما يوضح نشطاء حقوق المرأة إن العائلات تتعامل مع تلك الأزمة من خلال تزويج فتياتها من أجل تقليل عدد الأفواه التي يتعين عليهم إطعامها والحصول على المهور ، والتي تتراوح بين 500-2000 دولار.

عندما انسحبت القوات الغربية من أفغانستان في الصيف ، سيطرت طالبان بسرعة، ردا على ذلك ، تم تجميد الأصول الأفغانية في الخارج وتوقفت معظم المساعدات الدولية للبلاد.

ومن قلب تلك الأزمة يتحدث "فضل" عامل الفرن الأفغاني، قائلًا إن الاقتصاد تركه أمام خيار تزويج بناته أو المخاطرة بموت عائلته جوعا.

txt

يحتفل به جوجل اليوم.. قصة حياة الشاعر السوداني محمد الفيتوري في سطور

txt

لصوص بلا قلب.. يخطفون رضيعة ويلقوها في حمام السباحة

في الشهر الماضي ، حصل على مبلغ 3000 دولار مهرًا بعد تسليم ابنتيه اللتين تبلغان من العمر 13 و 15 عامًا إلى رجال أكثر من ضعف أعمارهم، كما أضاف في تصريحاته إنه إذا نفد هذا المال ، فقد يضطر إلى تزويج ابنه البالغ من العمر سبع سنوات.

واختتم حديثه:"لم يكن لدي طريقة أخرى لإطعام أسرتي وسداد ديوني، ما الذي كان بإمكاني فعله أيضًا؟ ".

أفغانستان طالبان الآباء الفتيات الديون

موضوعات متعلقة

بسعر خيالي.. شركة تنظم رحلة لزيارة سفينة تيتانيك في قاع المحيط

مهمة لإنقاذ الأرض.. ناسا تستعد لـ تجربة فضائية هي الأولى عالميا

الحاجة أم الاختراع.. ابتكار هاتف ذكي مخصص للكلاب

يحتفل به جوجل اليوم.. قصة حياة الشاعر السوداني محمد الفيتوري في سطور

لصوص بلا قلب.. يخطفون رضيعة ويلقوها في حمام السباحة

ولدت في القرن التاسع عشر .. أكبر معمرة في العالم تنتهي رحلتها في الدنيا

حادث مفجع.. إصابة 6 أشخاص بفعل زينة عيد الميلاد

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

ترشيحاتنا

ريال مدريد في مهمة ثأرية الليلة ضد شيريف تيراسبول في دوري الأبطال

خطوة بخطوة.. الطريقة الصحيحة لتخزين الأسماك و المدة المحددة للصلاحية

أسوس توفر أقوى هواتف الألعاب ROG Phone 5S بسعر خرافي

سعر ومواصفات سيارة جيب رينيجيد في السعودية

هل يجوز لابنى الزواج من بنت خالي؟.. الإفتاء توضح

الحبس سنة و20 ألف جنيه غرامة حال عدم إخطار المأذون الزوجة الأولى بالزواج الجديد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شكرا على التقدير.. أول تعليق من منة شلبي على خسارتها جائزة إيمي

والد مروان محسن يكشف تفاصيل إصابة اللاعب الخطيرة وموعد إجراء عملية جراحية

الأرصاد: ارتفاع تدريجي بدرجات الحرارة في ذلك الموعد.. ونصيحة للتعامل معه |فيديو

كلمات مؤثرة| أول تعليق من تيسير فهمي بعد وفاة شقيقها في حريق المهندسين

ميدو يطالب بمعاقبة جماهير الأهلي

تحذير جديد من الأرصاد الجوية حول طقس الأيام المقبلة

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

حكم الصلاة بقصار السور فقط.. الإفتاء ترد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

10 صور من تكريم حمادة هلال والإعلامية دينا شرف الدين

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

فيديو

دور الحكومة والقطاع الخاص.. مدبولي: استراتيجية واضحة للسنوات الخمس

الصدمة والفجأة والسرطان .. كواليس رحيل 4 مذيعات في أسبوع

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ