لصوص بلا قلب.. يخطفون رضيعة ويلقوها في حمام السباحة

قام لصوص لا قلب لهم بـ خطف طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر من بين ذراعي أمها وتركوها تغرق في حمام السباحة أثناء نهبهم لمنزل الأسرة.

وقع الحادث المروع في أبرشية سان بيدرو دي سوما الريفية في كانتون إل كارمن بمقاطعة مانابي الإكوادورية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

كانت أنجليكا موريللو تغسل ابنتها ماريا جوادالوبي لوبيز موريللو البالغة من العمر تسعة أشهر في حوض سباحة قابل للنفخ في فناء منزلها عندما وصل اللصوص على متن دراجة نارية.

ادعى المحتالون في البداية أنهم من برنامج تطعيم الكلاب ، لكن أنجليكا لم يكن لديها حيوانات أليفة ، وأخبرتهم أنهم مخطئون، ومع ذلك أجبر الرجال بعد ذلك على دخول المنزل ، وخطفوا الطفلة من بين ذراعي والدتها وتركوها في حوض السباحة بينما أخذوا الأم إلى الداخل.

سلمتهم أنجيليكا حوالي ألف دولار أمريكي ، وهو كل الأموال النقدية التي كانت بحوزتها ، لكن اللصوص لم يرضوا ، وبحسب صحيفة إل دياريو الإكوادورية قاموا بتقييد المرأة وبدأوا في نهب المنزل.

وبينما كانوا يبحثون في المنزل بحثًا عن المزيد من النهب ، يبدو أنهم سمعوا دراجة نارية من بعيد وقرروا الهروب، عد مغادرة الثنائي ، بدأت أنجليكا بالصراخ طلباً للمساعدة ، وسمعت ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا صرخاتها ، والتي كانت تلعب في منزل أحد الجيران، وفقًا لمنافذ الأخبار المحلية Infobae.



عادت إلى المنزل ، حيث وجدت أختها الصغيرة تطفو في المسبح. ثم قامت بفك قيود والدتها ، التي حاولت يائسة إحياء الرضيع ، لكن دون جدوى، ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه بهم ، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد مكانهم.

