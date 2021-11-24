عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لصوص بلا قلب.. يخطفون رضيعة ويلقوها في حمام السباحة

صدى البلد

قام لصوص لا قلب لهم بـ خطف طفلة تبلغ من العمر تسعة أشهر من بين ذراعي أمها وتركوها تغرق في حمام السباحة أثناء نهبهم لمنزل الأسرة.

وقع الحادث المروع في أبرشية سان بيدرو دي سوما الريفية في كانتون إل كارمن بمقاطعة مانابي الإكوادورية، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

حادث مفجع.. إصابة 6 أشخاص بفعل زينة عيد الميلاد

txt

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

كانت أنجليكا موريللو تغسل ابنتها ماريا جوادالوبي لوبيز موريللو البالغة من العمر تسعة أشهر في حوض سباحة قابل للنفخ في فناء منزلها عندما وصل اللصوص على متن دراجة نارية.

ادعى المحتالون في البداية أنهم من برنامج تطعيم الكلاب ، لكن أنجليكا لم يكن لديها حيوانات أليفة ، وأخبرتهم أنهم مخطئون، ومع ذلك أجبر الرجال بعد ذلك على دخول المنزل ، وخطفوا الطفلة من بين ذراعي والدتها وتركوها في حوض السباحة بينما أخذوا الأم إلى الداخل.

سلمتهم أنجيليكا حوالي ألف دولار أمريكي ، وهو كل الأموال النقدية التي كانت بحوزتها ، لكن اللصوص لم يرضوا ، وبحسب صحيفة إل دياريو الإكوادورية قاموا بتقييد المرأة وبدأوا في نهب المنزل.

txt

فضائح قصر باكجنهام.. فيلم وثائقي جديد يغضب العائلة المالكة البريطانية

txt

رجل يصدم بعد رؤية مخلوق غريب نصفه رجل ونصفه كلب

وبينما كانوا يبحثون في المنزل بحثًا عن المزيد من النهب ، يبدو أنهم سمعوا دراجة نارية من بعيد وقرروا الهروب، عد مغادرة الثنائي ، بدأت أنجليكا بالصراخ طلباً للمساعدة ، وسمعت ابنتها البالغة من العمر 12 عامًا صرخاتها ، والتي كانت تلعب في منزل أحد الجيران، وفقًا لمنافذ الأخبار المحلية Infobae.


عادت إلى المنزل ، حيث وجدت أختها الصغيرة تطفو في المسبح. ثم قامت بفك قيود والدتها ، التي حاولت يائسة إحياء الرضيع ، لكن دون جدوى، ولا تزال الشرطة تبحث عن المشتبه بهم ، لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحديد مكانهم.
 

حمام السباحة الأسرة أمها لصوص خطف طفلة

موضوعات متعلقة

حادث مفجع.. إصابة 6 أشخاص بفعل زينة عيد الميلاد

بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

راضية وبموافقتي.. زواج طفلة يقلب الشارع العراقي

بعد وفاته بـ ساعات.. رجل يعود للحياة داخل ثلاجة حفظ الموتى

فضائح قصر باكجنهام.. فيلم وثائقي جديد يغضب العائلة المالكة البريطانية

رجل يصدم بعد رؤية مخلوق غريب نصفه رجل ونصفه كلب

بسبب ثقب بالغلاف الجوي.. عاصفة شمسية في طريقها لـ كوكب الأرض

عظمة لا مثيل لها.. علماء يتوصلون لـ أسرار مدافن شيدها المصريون القدماء

ترشيحاتنا

 بدون تموية.. مازدا CX-60 الجديدة تظهر قبل الكشف الرسمى لها

هل يجوز ترديد الأدعية والأذكار في الحمام عند الوضوء.. الإفتاء توضح

تسريبات تكشف صدور هواتف شاومى Redmi K50 بأربعة معالجات

انتشار قوات الجيش الإثيوبي في شوارع أديس أبابا تحسبًا لهجوم قوات تيجراي|شاهد

تامر عبدالمنعم: نسبة المشاهدات المرتفعة ليست مؤشرا على نجاح المطرب أو مقاطع الفيديو

طالب بضمانات كافية.. ننشر كواليس جلسة بن شرقي مع أمير مرتضي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اللاعب الذهبي.. ليفاندوفسكي يفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم

ارتفاع صادم لـ أسعار الذهب.. ومفاجأة في عيار 21 اليوم الاثنين

أخبار الفن: قمر ترزق بمولودة ثانية دون زواج.. سر سفر ياسمين عبد العزيز لسويسرا

إعلان صادم لمنظمة الصحة العالمية: مقتل 2 مليون شخص خلال 3 أشهر

رمضان صبحي يرفض قرار إيهاب جلال فى بيراميدز .. تفاصيل

رسالة فرجاني ساسي للاعبي الزمالك بعد أنباء رحيله من قطر

الأرصاد تزف بشرى عن طقس الأربعاء وتحذر من ظاهرة صباحية.. اعرف درجات الحرارة المتوقعة

انهيار إثيوبيا.. أمريكا ترسل 3 سفن حربية إلى أديس أبابا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جلسات عمل مكثفة.. أحمد الفيشاوي يستعد لفيلم عودة طاقية الإخفا

هل طرده أوباما وعلاء.. ماذا حدث مع الطفل معاذ في مباراة الزمالك والبنك الأهلي؟

الأقدم في تاريخ البشرية..اكتشاف أثري ضخم بالمغرب عمره 150 ألف سنة

حكاية الأخوات ميرابال.. جريمة قتل دفعت العالم لتخصيص يوم للقضاء على العنف ضد المرأة

فيديو

يقف وراء الجريمة.. إليك أضرار ومخاطر مخدر الشبو |فيديو جراف

شاهد فرح آية مكرم وكيف فاجأها تامر حسني أمام الحضور .. فيديو

رسائل الرئيس السيسي خلال قمة الكوميسا بالعاصمة الإدارية الجديدة.. فيديوجراف

صائد الجوائز.. محمد صلاح أفضل لاعب في انجلترا لعام 2021.. فيديوجراف

المزيد

ساحة رأي

إبراهيم يوسف يكتب: العدو الأزلي للإنسان

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

الإعلام وتطوير التعليم الفني

د.سالم الكتبي

موجات اللاجئين وتطور الحرب الهجينة

د. محمد مبروك

هكذا قالوا !

أحمد نجم

كيف تتحلى بشخصية ناجحة

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ