بـ الملايين.. بيع مخطوطة نادرة لـ أينشتاين في مزاد علني

ستعرض مخطوطة نادرة لعالم الفيزياء "ألبرت أينشتاين" في مزاد علني في باريس يوم الثلاثاء المقبل، حيث يهدف هواة المزادات إلى دفع ثمن باهظ في تلك المخطوطة النادرة.



تقدر المخطوطة ، التي تحتوي على أعمال تحضيرية لإنجاز أينشتاين الرئيسي وهو نظرية النسبية ، بما يتراوح بين مليوني وثلاثة ملايين يورو، وفقًا لكريستي التي تستضيف البيع نيابة عن دار المزادات أجوتيس.

وقالت دار كريستيز في بيان :"هذه بلا شك أثمن مخطوطة لآينشتاين تعرض للبيع بالمزاد"،

والوثيقة المكونة من 54 صفحة كتبت بخط اليد في عامي 1913 و 1914 في زيورخ بـ سويسرا، من قبل أينشتاين وزميله والمقرب منه ، المهندس السويسري ميشيل بيسو.

قالت كريستيز إنه بفضل بيسو تم حفظ المخطوطة للأجيال القادمة، وقالت كريستيز إن هذا كان بمثابة معجزة تقريبًا لأن العبقري الألماني المولد نفسه لم يكن من المرجح أن يتمسك بما اعتبره وثيقة عمل بسيطة.

وأشارت دار المزادات إن الورقة تقدم اليوم اكتشافًا رائعًا في ذهن أعظم علماء القرن العشرين.

أينشتاين ، الذي توفي عام 1955 عن عمر يناهز 76 عامًا ويعتبر أحد أعظم علماء الفيزياء على الإطلاق ، أحدث ثورة في مجاله بنظرية النسبية وقدم مساهمات كبيرة في نظرية ميكانيكا الكم.

حصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1921 واعتمدته ثقافة البوب ​​لاحقًا كرمز عالم عبقري.