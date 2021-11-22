عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل يصدم بعد رؤية مخلوق غريب نصفه رجل ونصفه كلب

صدى البلد

ادعى رجل أنه أصيب بالذهول لمدة شهر بعد أن طارده مخلوق غريب في المناطق النائية الأسترالية، ومما زاد من رعب هذا المخلوق هو إن هيئته عبارة عن نصف رجل ونصف كلب.

ظهرت التقارير عن وحش نصف بشري ونصف كلب لأول مرة في عام 1887 في ولاية ميتشيجان الأمريكية ، وكان هناك العديد من الشهود في جميع أنحاء العالم الذين قالوا أنهم رأوا هذا المخلوق الغريب.

txt

بسبب ثقب بالغلاف الجوي.. عاصفة شمسية في طريقها لـ كوكب الأرض

txt

عظمة لا مثيل لها.. علماء يتوصلون لـ أسرار مدافن شيدها المصريون القدماء

أحد هؤلاء الشهود هو "جون" الذي كان يصطاد في الأدغال الأسترالية عندما ادعى أنه واجه مخلوقًا مخيفًا يلاحقه من ضفة النهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

شارك قصته على Believe: Paranormal & UFO Podcast ، أوضح الأسترالي أنه توجه في رحلة صيد في زورقه، عندما سمع فجأة صوتًا مرعبًا من الغابة المجاورة له.

قال: "لاحظت أنه في كل مرة أتعرض فيها لخبطة بمجداف بقارب الكاياك الخاص بي"، ثم أكمل:" توقفت قليلاً وتوقف الصوت في الأدغال أيضًا ، واعتقدت أنه غريب بعض الشيء، لذلك توقفت عن  التجديف مرة أخرى ، وبالتأكيد بمجرد أن بدأت في التجديف في كل ضربة كان يقترب هذا الوحش خطوة".

txt

توفر الكهرباء والوقود.. مزارعون يحولون روث البقر لـ بطاريات طاقة

txt

شابة تبتلع سماعة لاسلكية بدلًا من الدواء


في النهاية ، لاحظ جون وجود شيء أسود على الأشجار ، والتقط صورة على هاتفه، وصُدم مما رآه، حيث وجد في الصورة التي التقطها المخلوق العجيب وهو نصف رجل ونصف كلب.

واختتم :"بعد ذلك لم أتمكن من العودة إلى المنطقة للتحقق من ذلك بنفسي ، لقد شعرت بالرعب لمدة شهر على الأرجح بعد ذلك. كنت أستيقظ في منتصف الليل وأرى المخلوق في أحلامي".

مخلوق غريب المناطق النائية المخلوق نصف رجل ونصف كلب

موضوعات متعلقة

بسبب ثقب بالغلاف الجوي.. عاصفة شمسية في طريقها لـ كوكب الأرض

عظمة لا مثيل لها.. علماء يتوصلون لـ أسرار مدافن شيدها المصريون القدماء

توفر الكهرباء والوقود.. مزارعون يحولون روث البقر لـ بطاريات طاقة

شابة تبتلع سماعة لاسلكية بدلًا من الدواء

دمرت أنفها ووجهها.. سيدة تصاب بـ عدوى أكل اللحم

خطف وقتل.. عريس ينهي حياة العروس في شهر العسل

زوجة تغرق زوجها بـ حمض حارق.. والشك السبب

تحولت لـ اللون الأرجواني.. يد الملكة إليزابيث تكشف عن مرضها

ترشيحاتنا

ترقب عالمي.. متحدث السياحة: الاستعدادات على قدم وساق لحفل افتتاح طريق الكباش

خالد مرتجى يكشف شروط تتويج الأهلي بكأس العالم للأندية

نتائج حملات الكشف عن تعاطى المخدرات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة من مارس 2019 وحتى نوفمبر 2021

بسبب ممر بحيرة فيكتوريا.. وزير الري يجتمع مع القيادات

مواقيت الصلاة في القاهرة والمحافظات اليوم الإثنين 22 نوفمبر

وقوع إصابات في حادث دهس بولاية ويسكونسن الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"الرئيس السيسي ابني".. زوج ابنة سهير البابلي يكشف ما قالته قبل وفاتها

شوبير: مفاجآت بالجمله في نادي الزمالك الثلاثاء المقبل

القضاء الإداري يرفض دعوى جديدة لمرتضى منصور.. تفاصيل

هاني شاكر يحذر محمد رمضان: هيكون فيه قرار بشأنه قريبًا

الطقس.. الأرصاد: الأمطار نهايتها اليوم والأجواء تعود مستقرة غدا

تعطيل الدراسة غدا في مدارس القاهرة بسبب الطقس السييء.. اعرف الحقيقة

السماء تمطر نقودا.. شاهد خروج مدرعة أموال عامة عن الطريق والمارة يستولون عليها|فيديو

أثناء العمل.. وفاة 2 من عمال صرف مياه الأمطار بالإسكندرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غصة ألم في قلب أم.. لماذا كتبت فيروز اغنية وحيدة في حياتها ولمن وجهتها؟

بكيزة هانم.. 52عاما من الفن الراقي في حياة سهير البابلي وعلاقتها بالشعراوي

رددت الشهادة قبل الوفاة .. اللحظات الأخيرة في حياة سهير البابلي

ماذا حدث في فودافون.. ولماذا تحولت خدمة العملاء من حل المشكلات إلى السحل والإهانة؟

فيديو

العربية كانت هتنفجر .. نجاة الإعلامي جمال الشاعر وزوجته من حادث طريق

يفوق الكعبة والعرش.. علي جمعة يكشف أفضل مكان على وجه الأرض

«استخدم صورتي في مسرحية أهلا رمضان».. مواطن يتهم محمد رمضان بتدمير مستقبله

رددت الشهادة 10 مرات.. أسرار في حياة سهير البابلي

المزيد

ساحة رأي

هدى عامر تكتب.. عالم من الكتب

أحمد محي الدين يكتب: نبض العنف

رشا شكر تكتب : فن العشوائيات وحق التعبير

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: حوكمة العقول بين الواقع والمأمول

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «7»

مني أحمد

الساحرة فيروز

عبد الرازق توفيق

من آن لآخر

إلهام أبو الفتح

كيف يتحقق الحلم ؟

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

اﻟﻤﺰﻳﺪ