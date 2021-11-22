رجل يصدم بعد رؤية مخلوق غريب نصفه رجل ونصفه كلب

ادعى رجل أنه أصيب بالذهول لمدة شهر بعد أن طارده مخلوق غريب في المناطق النائية الأسترالية، ومما زاد من رعب هذا المخلوق هو إن هيئته عبارة عن نصف رجل ونصف كلب.

ظهرت التقارير عن وحش نصف بشري ونصف كلب لأول مرة في عام 1887 في ولاية ميتشيجان الأمريكية ، وكان هناك العديد من الشهود في جميع أنحاء العالم الذين قالوا أنهم رأوا هذا المخلوق الغريب.

أحد هؤلاء الشهود هو "جون" الذي كان يصطاد في الأدغال الأسترالية عندما ادعى أنه واجه مخلوقًا مخيفًا يلاحقه من ضفة النهر، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

شارك قصته على Believe: Paranormal & UFO Podcast ، أوضح الأسترالي أنه توجه في رحلة صيد في زورقه، عندما سمع فجأة صوتًا مرعبًا من الغابة المجاورة له.

قال: "لاحظت أنه في كل مرة أتعرض فيها لخبطة بمجداف بقارب الكاياك الخاص بي"، ثم أكمل:" توقفت قليلاً وتوقف الصوت في الأدغال أيضًا ، واعتقدت أنه غريب بعض الشيء، لذلك توقفت عن التجديف مرة أخرى ، وبالتأكيد بمجرد أن بدأت في التجديف في كل ضربة كان يقترب هذا الوحش خطوة".



في النهاية ، لاحظ جون وجود شيء أسود على الأشجار ، والتقط صورة على هاتفه، وصُدم مما رآه، حيث وجد في الصورة التي التقطها المخلوق العجيب وهو نصف رجل ونصف كلب.

واختتم :"بعد ذلك لم أتمكن من العودة إلى المنطقة للتحقق من ذلك بنفسي ، لقد شعرت بالرعب لمدة شهر على الأرجح بعد ذلك. كنت أستيقظ في منتصف الليل وأرى المخلوق في أحلامي".