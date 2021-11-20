عظمة لا مثيل لها.. علماء يتوصلون لـ أسرار مدافن شيدها المصريون القدماء

في عرض اتسم بالعظمة ، التي لا مثيل لها لـ مصر القديمة وحضارتها التي امتدت لآلاف السنين، قدم الباحثون إعادة بناء لأحد مجمعات الدفن الفخمة في المملكة التي تعود إلى عصور ما قبل التاريخ.

ويعود تاريخ مصر إلى ما هو أبعد من تاريخ الفراعنة، وصولًا إلى وقت ما قبل اختراع أشياء مثل الكتابة وعجلة الخزاف، فهناك الكثير من الأسرار التي لم تفشى بعد عن الحضارة المصرية القديمة والتي تسبق الفراعنة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

تمتد حضارة مصر ما قبل التاريخ وتحديدًا الفترة من أول مستوطنة بشرية إلى بداية الفراعنة، ففي عام 2015 ، صادف علماء الآثار الذين قاموا بالتنقيب في هيراكونبوليس ، العاصمة الدينية والسياسية لصعيد مصر في نهاية عصر ما قبل التاريخ ، شيئًا غير مسبوق.

وتم الإعلان عن الاكتشاف الأخير خلال الفيلم الوثائقي لقناة سميثسونيان "الأسرار: وحوش الفراعنة"، فقد قالت عالمة الآثار رينيه فريدمان أنه تم العثور على أول حديقة حيوانات في العالم.

وعثر على جثث الحيوانات التي كان من الممكن إحضارها من جميع أنحاء قارة إفريقيا: الفهود والبابون والمها والتماسيح والنعام، وسرعان ما ثبت أن هذه الحيوانات دُفنت جنبًا إلى جنب مع مالكها وحاكمها بمجرد وفاته.

وعند إجراء مزيد من التحقيقات ، تم العثور على رفات بشرية ، لنساء وأطفال ، مما يوحي بأنه قد تم فعل الشيء نفسه معهم، وأوضحت فريدمان: "في جنازة ، دفن الجميع معًا".

هذا يعني أن الحيوانات والبشر كانوا يرافقون الحاكم إلى الحياة التالية، وقد تم العثور على أعمدة عالقة في الأرض حول مواقع الدفن ، إلى جانب بقايا الخشب الملون، وتشير هذه إلى أن المقابر كانت مغطاة بنوع من الهياكل.

إعادة بناء موقع الدفن القديم ، كشف الباحثون عن مجمع فخم من "العظمة التي لا مثيل لها في مصر ما قبل التاريخ"، يمكن رؤية الحمامات الكبيرة منقطًا حول المجمع ، مع وجود مسارات قصيرة تربطها.

كان القبر الرئيسي في المنتصف ، إلى جانب المدافن البشرية التي كانت ستوضع في كل مكان، ويحيط بها كل الحيوانات ، ويشكل حزام حماية حول الحاكم وهو يصعد إلى الآخرة.

