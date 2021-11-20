زوجة تغرق زوجها بـ حمض حارق.. والشك السبب

ساور الشك قلب امرأة حول خيانة زوجها لها فقررت أن تثأر لكرامتها وحبها من زوجها، وشنت هجوم عليه وهو نائم، ولكن بعد أن نفذت جريمتها البشعة في حقه تبين أنه لم يكن على علاقة بأحد ولم يخونها قط.

حُكم على امرأة بالسجن 14 عامًا بعد أن غمرت زوجها النائم بالحمض أثناء نومه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

تزعم الزوجة "إستر أفريفة" أنها نفذت الهجوم الخسيس على زوجها "كيلفن بوجو" لأنها اعتقدت أنه كان على علاقة غرامية بأخرى، لكن اتضح لاحقًا أنه لم يكن كذلك.

اشترت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا لترًا من حمض الكبريتيك عبر الإنترنت ، وصبته على زوجها البالغ من العمر 29 عامًا في منزلهم.

قال "بوجو" الذي يعاني الآن من ندوب غيرت حياته في جميع أنحاء وجهه وجسمه :"كل يوم أستيقظ فيه يشبه اليوم الذي هاجمتني فيه، وكأن الوقت قد توقف".