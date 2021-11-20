عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجة تغرق زوجها بـ حمض حارق.. والشك السبب

انتقام زوجة
انتقام زوجة

ساور الشك قلب امرأة حول خيانة زوجها لها فقررت أن تثأر لكرامتها وحبها من زوجها، وشنت هجوم عليه وهو نائم، ولكن بعد أن نفذت جريمتها البشعة في حقه تبين أنه لم يكن على علاقة بأحد ولم يخونها قط.

حُكم على امرأة بالسجن 14 عامًا بعد أن غمرت زوجها النائم بالحمض أثناء نومه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

txt

تحولت لـ اللون الأرجواني.. يد الملكة إليزابيث تكشف عن مرضها

txt

تمتلك 550 سنا.. الوصول لـ أكثر الأسماك المرعبة

تزعم الزوجة "إستر أفريفة" أنها نفذت الهجوم الخسيس على زوجها "كيلفن بوجو" لأنها اعتقدت أنه كان على علاقة غرامية بأخرى، لكن اتضح لاحقًا أنه لم يكن كذلك.

اشترت الفتاة البالغة من العمر 28 عامًا لترًا من حمض الكبريتيك عبر الإنترنت ، وصبته على زوجها البالغ من العمر 29 عامًا في منزلهم.

txt

اكتشاف معبد فرعوني غامض عمره 2400 عام

txt

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

قال "بوجو" الذي يعاني الآن من ندوب غيرت حياته في جميع أنحاء وجهه وجسمه  :"كل يوم أستيقظ فيه يشبه اليوم الذي هاجمتني فيه، وكأن الوقت قد توقف".

الحمض خيانة انتقام اخبار منوعات

موضوعات متعلقة

تحولت لـ اللون الأرجواني.. يد الملكة إليزابيث تكشف عن مرضها

تمتلك 550 سنا.. الوصول لـ أكثر الأسماك المرعبة

مخاوف وقلق .. تفشي حمى فيروسية غامضة في باكستان

اكتشاف معبد فرعوني غامض عمره 2400 عام

العثور على تمثال فرعوني قديم يغير نظرة العالم للفراعنة ومصر

الحالة الثانية على مستوى العالم.. شفاء سيدة من الـ إيدز دون علاج بالأرجنتين

الحمى القاتلة تضرب أوروبا.. تفاصيل

الصين تثير المخاوف من جائحة جديدة بعد انتشار 18 فيروسا عالي الخطورة

ترشيحاتنا

في اليوم العالمي لحقوق الطفل.. كيفية تنمية مهارات الصغار العقلية ؟

انفوجراف .. نصائح التنمية المحلية للمواطنين في محافظات الطقس السيء

بعد قرار الموسيقيين بمنعه| مفاجأة حول عودة حسن شاكوش للغناء

هل يجوز الزواج على الزوجة الأولى دون علمها؟.. الإفتاء توضح

وزير الدفاع الأمريكي من البحرين: ملتزمون بمواجهة إيران

منع كارثة.. سائق قطار يتوقف قبل الإطاحة بسيارة نقل تعطلت على القضبان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد: سقوط أمطار على هذه المناطق بعد قليل.. فيديو

الطقس السيئ يبدأ ظهر السبت|تعطيل الدراسة بالمحافظات الشمالية وهذا موقف القاهرة والجيزة

رجعت البيت لقيته مع أمي.. شاب يمزق جسد عامل في أوسيم

خناقة شوارع داخل فرع فودافون.. والشركة: جاري التحقيق في الواقعة.. فيديو

السعودية .. قرار عاجل بشأن الصلاة في الروضة الشريفة

الطقس في مصر.. سحب رعدية محملة بالأمطار وحبات البرد تسقط على 9 محافظات

رعد وبرق .. وأمطار غزيرة تضرب محافظة الإسكندرية

هاني شاكر يهاجم حسن شاكوش وعمر كمال: "حسبي الله ونعم الوكيل فيكم"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

20 صورة من حفل مسار إجباري وديسكو مصرعلى مسرح البروج

بعد أشهر طويلة من الصراع مع الفيروس.. كورونا يقتل طبيبًا قويا|صور

براءة اختراع كاذبة.. محتال يخدع مليونيرة ويسرق منها ملايين الجنيهات

لكمات وركلات عنيفة.. شاهد امرأة تعتدي على سائق تاكسي لسبب غريب |فيديو

فيديو

فيديو جراف.. البنطلون تمزق.. حقيقة زواج بيج رامي الثاني

فيديو جراف| تخطت المليار .. تعرف على ثروة محمد صلاح وراتبه الأسبوعي والشهري

فيديو جراف.. وزير التعليم : خبر موتي شائعة.. والوزارة تستعد لمواجهة الطقس السئ

فيديو جراف.. 350 مليون مستخدم.. حجب لعبة فورتنايت Fortnite

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: رداء الصالحين والأولياء

إبراهيم يوسف يكتب: دين الجمال.. وطهارة القلب

د.علاء الشال يكتب: علّموا أولادكم حب مصر

عبد المعطي أحمد يكتب: بالقانون نقطع دابر الفساد

أحمد فرغلي رضوان يكتب: spencer.. بداية النهاية للأميرة الحزينة

د. مجدي بدران يكتب: كورونا ومرضى السكر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عندي أمل

محمد مندور

الشارقة وحكاية أكبر معرض لحقوق النشر

دينا شرف الدين

كيف نامت الضمائر وأين اختفت الأخلاق؟

د. محمد مبروك

وسائل نشر الغسيل الاجتماعي!

نهال علام

المومس الفاضلة

ريهام مازن

المراقبة والمحاسبة وجلد الذات !

د. ماريان جرجس

المراجعة النهائية قبل الانتخابات الليبية

أحمد نجم

سر السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ