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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

اكتشاف معبد فرعوني غامض عمره 2400 عام

صدى البلد

قبل عدة أيام عثر علماء الآثار في مصر على بقايا معبد الفرعون الكبير، وقد استحوذ الاكتشاف على اهتمام الصحف الغربية، ويعود تاريخ ذلك المعبد إلى 2400 عام ، مع العديد من الكتل التي تحتوي على نقوش غريبة.

 

وتم الاكتشاف بواسطة فريق من الخبراء المصريين والألمان في موقع المطرية الأثري في مصر الجديدة. في العصور القديمة ، كانت المطرية جزءًا من هليوبوليس القديمة ، عاصمة مصر السفلى ومركزًا دينيًا رئيسيًا.

 

وتوضح صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية تفاصيل الاكتشاف،: كانت الكتل والأجزاء مصنوعة من البازلت ويعتقد أنها تنتمي إلى الجبهة الغربية والشمالية لمعبد الملك نخت أنبو الأول، ويعتقد الفريق أنهم ربما يكونون قد شكلوا أيضًا امتدادًا شماليًا يربط الحرم بالمحور الرئيسي للمنطقة المحيطة بإله الشمس ، آمون رع.

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وأوضح خبراء الآثار أن الحروف الهيروغليفية المنقوشة في الكتل تشير إلى العامين 13 و 14 من عهد نخت أنبو (حوالي 367-366 قبل الميلاد)، وتشير كانت الكتل الكاملة غير مكتملة أيضًا ولا يبدو أنه تم التكليف بإجراء مزيد من أعمال الديكور بعد وفاة "نخت أنبو" في 363 قبل الميلاد


وأضاف أن عناصر معمارية أخرى تشهد على مشاريع بناء رمسيس الثاني (1279-1213) ومرنبتاح (1213-1201 قبل الميلاد) وأبريز (589-570 قبل الميلاد).

 

اكتشف الفريق أيضًا تمثالًا للبابون وقاعدة وجزءًا من مسلة من الكوارتزيت تعود جميعها إلى عهد فرعون الدولة الوسطى أوسوركون (925-890 قبل الميلاد).

 

كما تم اكتشاف ضريح للإله شو والإلهة تيفنوت بتكليف من الملك بسامتيك الثاني ، الذي حكم من 595 إلى 589 قبل الميلاد، وكان أقدم اكتشاف هو مائدة قرابين لفرعون القرن الخامس عشر قبل الميلاد تحتمس الثالث.

 

كانت الأسرة الثلاثين هي الأخيرة قبل سقوط الإمبراطورية تحت سيطرة الفرس حتى احتلها الإسكندر الأكبر عام 332 قبل الميلاد، قضى الملك نخت أنبو معظم فترة حكمه في محاربة محاولات الإمبراطورية الأخمينية الفارسية لاستعادة مصر، وأمر بالعديد من مشاريع البناء في جميع أنحاء الإمبراطورية ، بما في ذلك معبد إيزيس في جزيرة فيلة بالقرب من أسوان.

 

يُعتقد أيضًا أنه أمر بتكليف أقدم ماميسي المعروفة ، أو كنيسة صغيرة ملحقة ببيت عبادة أكبر ، في المعبد في دندرة ، أحد أفضل المواقع المحفوظة من صعيد مصر.

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كان لديه ولدان معروفان  تيوس ، الذي عينه خليفة له ، وتجاهبيمو، توفي نخت أنبو خلال عامه التاسع عشر كحاكم.،لم يتم العثور على قبره ، والتابوت الحجري ، والمومياء.


قرب نهاية عهده ، أعاد ممارسة الوصاية المشتركة المفقودة منذ فترة طويلة ، وربط ابنه تيوس بالعرش، ومع ذلك ، بعد فترة وجيزة من اعتلاء تيوس ، خانه شقيقه تجاهبيمو وتمكن من وضع ابنه نختورهب على العرش.

علماء الآثار فرعون المعبد نقوش غريبة

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