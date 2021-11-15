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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تهرب لأمريكا.. أميرة تفقد مكانتها في العائلة المالكة بسبب زواجها.. تفاصيل

الأميرة اليابانية
الأميرة اليابانية ماكو

وصلت الأميرة  اليابانية "ماكو" إلى الولايات المتحدة الأمريكية مع زوجها الجديد بعد أن فقدت مكانتها في العائلة المالكة اليابانية.

وصلت الأميرة اليابانية السابقة إلى الولايات المتحدة مع زوجها  "كي كومورو" بعد مغادرة مطار طوكيو، وتزوج الزوجان البالغان من العمر 30 عامًا ، الشهر الماضي ، مما تسبب في ترك الأميرة للعائلة المالكة.

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قوفقًا للقانون الياباني ، يجب على النساء الملكيات أن يتنازلن عن مكانتهن إذا اخترن الزواج من عامة الشعب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

ونشأت علاقة حب قوية بين الزوجان أثناء دراستهم الجامعية وتزوجا في حفل مؤثر أسرت الأمة وأثارت محادثة أوسع حول أدوار الجنسين داخل العائلة المالكة.


قطعت الأميرة ماكو والسيد كومورو طريقهما أمام الصحفيين المنتظرين في مطار هانيدا الدولي بطوكيو قبل ركوب طائرة تابعة للخطوط الجوية الأفغانية دون الإجابة على أي أسئلة.

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يعمل السيد كومورو في مكتب محاماة في نيويورك ، وبعد زواجهما ، تلقت الأميرة السابقة جواز سفرها الأول من أجل مرافقته إلى الولايات المتحدة.

تخرج كومورو من كلية الحقوق بجامعة فوردهام ويحاول اجتياز امتحان المحاماة، وقام الزوج بربط العقدة دون مأدبة زفاف أو أي من الاحتفالات الأخرى.

وقال للصحفيين الشهر الماضي بعد تسجيل زواجهما في طوكيو "أنا أحب ماكو، وأريد أن أعيش الحياة الوحيدة التي أملكها مع الشخص الذي أحبه"، وبالمثل قالت الأميرة عنه :"إنه شخص لا أستطيع الاستغناء عنه، فالزواج هو القرار الذي نحتاجه لكي نعيش ونبقى صادقين مع قلوبنا".

ماكو الولايات المتحدة الامريكية العائلة المالكة اليابانية

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