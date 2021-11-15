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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

بسبب خطأ.. بيضة تسبب حروق شديدة لـ رجل في الوجه والصدر

صدى البلد

بسبب بيضة واحدة يعيش رجل مع ألم لا ينتهي  في الصدر والوجه، حتى أنه نقل إلى المستشفى ليكتشف أنه مصابًا بحروق شديدة في وجه وصدره، وذلك بعد أن ارتكب خطأ أثناء قيامه بتسوية البيض المسلوق.

قال "غاري ماكدوغال" البالغ من العمر 40 سنة، إنه تناول الوجبة الخفيفة السريعة مليون مرة بطريقته المعتادة، ولكن هذه المرة انفجرت البيضة على وجهه وصدره، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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انتقل إلى  TikTok وشارك علامات الحروق الحمراء على وجهه بينما حذر المشاهدين من توخي الحذر من سلق البيض في الميكروويف، ويقول غاري: "هل سبق لك أن حاولت تحضير بيض مسلوق في فنجان في الميكروويف؟"

وأضاف: "لقد فعلت ذلك مائة مليون مرة وفي الليلة الماضية لم يتم التخطيط لها تمامًا، هذا ليس TikTok للتعاطف أو لتلقي أي رسائل، ولكن لتحذير الناس من هذه الطريقة، كما أشار إلى أنه يجب الحذر عند تسوية البيض في الميكروويف.

نشر غاري أيضًا صورًا تُظهر إصاباته - علامات حرق حمراء تغطي جزءًا من جبهته وأصبحت عينه اليمنى منتفخة جدًا لدرجة أنه غير قادر على فتحها، كما أصيب بعلامات حروق حمراء من رقبته إلى سرة بطنه من الحادث.

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ويحكي: "كنت أسلق بيضة كما فعلت مليون مرة من قبل، حيث أقوم بغلي الماء ، وملء فنجان شاي عادي حتى منتصفه بالماء ثم كسر البيضة في الكوب، ثم تضعها في الميكروويف لمدة 40 ثانية وفويلا ، بيضة واحدة مسلوقة".

ويكمل :"عندما أخرجته من الميكروويف ووضعت ملعقة الحساء في الكوب لصيد البيضة ، انفجرت البيضة وانفجر الماء المغلي على وجهي وصدري مخلفًا حروقًا شديدة".

بيضة الصدر الوجة حروق شديدة البيض المسلوق

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