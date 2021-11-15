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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

رجل عار يقتحم مباراة كرة قدم

صدى البلد

فوجئ اللاعبون في أرض الملعب بـ رجل يقتحم المباراة بجوارهم وهو  نصف عارٍ، قبل أن يتم القبض عليه في الملعب بوحشية، وتوقفت المباراة بين كندا وكوستاريكا لدقائق حتى تتم السيطرة على الوضع.

بعد دخوله أرض الملعب قطع الرجل الملعب وهو يجري عاري الصدر، وشق طريقه نحو حافة الملعب، حتى تم إيقافه والقبض عليه، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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وقد وثق مقطع فيديو الرجل العاري وهو يجري في أرض الملعب، وتم تداول الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي والذي أصاب المشاهدين بحالة من الضحك والاستغراب مما يقوم به الرجل الغريب.

ولم يتضح بعد سبب قيام الرجل بـ اقتحام أرض الملعب وهو عاري بهذا الشكل. 
 

عار

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