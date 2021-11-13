الدواء لا يفيد.. ظهور طفرة خطيرة من فيروس كورونا

تم اكتشاف أول طفرة في فيروس كورونا مرتبطة بالعقار المضاد للفيروسات ريمديسفير لدى مريض يعاني من نقص المناعة.

قال باحثون من كلية الطب بجامعة ييل إن الطفرة وجدت في عينات من امرأة في السبعينيات من عمرها تناولت الدواء لتخفيف أعراض فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" التي استمرت لعدة أشهر.

في البداية ساعد الدواء في تقليل الأحمال الفيروسية لدى المريضة ، لكنها زادت مرة أخرى أثناء علاجها، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تم الترحيب بـ ريمديسفير باعتباره الدواء الأول والوحيد حاليًا المعتمد بالكامل لعلاج مرضى فيروس كورونا "كوفيد-19" المصابين بأمراض خطيرة.

تثير النتائج مخاوف من أنه مع تطوير المزيد من الأدوية لعلاج الفيروس، يمكن أن تتطور المزيد من الطفرات المقاومة للعقاقير لـ Covid وتؤدي إلى موجة أخرى.

تم تطوير ريمديسفير بواسطة Gilead Sciences Inc ومقرها كاليفورنيا لعلاج الإيبولا ، الحمى القاتلة التي ظهرت في غرب إفريقيا في عام 2014.



في أبريل 2020 ، أصدرت المعاهد الوطنية للصحة (NIH) نتائج دراسة وجدت أن ريمسفير ساعد المرضى على التعافي بنسبة 31٪ أسرع.

أدى ذلك إلى قيام إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بإصدار ترخيص استخدام طارئ للدواء في الشهر التالي.

بعد بضعة أشهر ، في أكتوبر 2020 ، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية تمامًا على الدواء المستخدم في البالغين وفي مرضى الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا والذين يحتاجون إلى دخول المستشفى.

وجدت الدراسات المعملية السابقة طفرات كورونا مقاومة لـ ريمديسفير ، ولكن تم الإبلاغ عنها من قبل في مريض.