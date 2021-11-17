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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

الحمى القاتلة تضرب أوروبا.. تفاصيل

صدى البلد

ومع انتشار الأمراض والأوبئة في العالم، تم اكتشاف حالة إصابة جديدة بـ حمى الخنازير الأفريقية (ASF) في مزرعة بـ ألمانيا.

 

سجل مسؤولو الصحة تفشي المرض في قطيع خنازير في ولاية مكلنبورج- فوربومرن الشمالية، فقد أكدت وزارة الزراعة الفيدرالية العثور على ASF ، وهو غير ضار بالبشر ، بعد اختبار العينات في وحدة تسمين الخنازير.

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وأضافت الوزارة أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على آثار لعدوى فيروسية قاتلة في الخنازير والخنازير البرية في المنطقة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية.

 

لم يعرف بعد مصدر تفشي المرض وتم نقل جميع الحيوانات من المزرعة، فيما قالت منظمة تربية الخنازير الألمانية ISN: "للأسف ، تم تأكيد الخوف من أنه لا يمكن منع انتشار العدوى الفيروسية من ASF في ألمانيا".

 

كما تم التوضيح:" من المهم الآن أن يتم تحديد أسباب الدخول إلى مزرعة التسمين وأن تسري استراتيجيات المكافحة التي بدأت بالفعل في الموقع".

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وقد تم اكتشاف حالات سابقة للمرض في 3 مزارع بشرق ألمانيا في يوليو، وأصيب أكثر من 2000 خنزير بري وتم إعدامه في المزارع عبر براندنبورج وساكسونيا.

 

تتوطن الخنازير الأفريقية ASF في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ووصل إلى الأجزاء الشرقية من أوروبا في عام 2007 ، وفقًا لهيئة سلامة الأغذية الأوروبية (EFSA).

الأمراض الخنازير الأفريقية حمى مزرعة المانيا

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