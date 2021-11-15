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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

طويل المفعول.. شركة تبدأ في عمل لقاح لاصق ضد فيروس كورونا

صدى البلد

تبدأ شركة متخصصة في صناعة اللقاحات بإجراء تجارب سريرية لـ لقاح من الجيل الثاني ضد فيروس كورونا المستجد  Covid-19 ، وهو عبارة عن رقعة جلدية سهلة التحكم فيها حيث تستخدم الخلايا التائية لقتل الخلايا المصابة ويمكن أن توفر مناعة تدوم لفترة أطول من اللقاحات الحالية.

 

تم إنشاء شركة Emergex في أبينجدون في عام 2016 لتطوير لقاحات الخلايا التائية، على يد البروفيسور توماس راديماخر ، الرئيس التنفيذي للشركة وأستاذ الطب الجزيئي الفخري في كلية الطب بجامعة لندن.

 

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تعمل اللقاحات على تنشيط الخلايا التائية لإزالة الخلايا المصابة من الجسم بسرعة بعد الإصابة ، وبالتالي منع تكاثر الفيروس والمرض، بحسب ما نشرت صحيفة "الجارديان" البريطانية.

 

بينما تلتصق الأجسام المضادة التي تنتجها لقاحات كورونا Covid الحالية بالفيروس وتمنعه ​​من إصابة الخلايا ، تكتشف الخلايا التائية الخلايا المصابة وتدمرها.

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بينما اللقاحات الأخرى ، مثل  فايزر Pfizer / BioNTech و AstraZeneca / جامعة أكسفورد ، تنتج أيضًا استجابة الخلايا التائية ، ولكن بدرجة أقل.

 

تلقت شركة  Emergex الضوء الأخضر من هيئة تنظيم الأدوية السويسرية لإجراء تجارب بشرية أولية في لوزان ، تشمل 26 شخصًا سيحصلون على جرعة عالية ومنخفضة من لقاح كورونا Covid-19 التجريبي بدءًا من 3 يناير، ومن المتوقع النتائج المؤقتة من المحاكمة في يونيو.

اللقاحات تجارب سريرية لقاح كورونا COVID-19

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